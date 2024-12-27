Стрельба и девичья фамилия

В июле 2024 года маркетплейс Wildberries Татьяны Бакальчук объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ в ООО РВБ. Ее супруг Владислав Бакальчук, владеющий 1% онлайн-площадки, выступил против. Обстановка быстро накалилась: господин Бакальчук подал досудебную претензию, госпожа Бакальчук в ответ инициировала бракоразводный процесс и вернула девичью фамилию Ким. В сентябре произошло вооруженное нападение на офис Wildberries в Романовом переулке в Москве, два человека погибли. Предпринимательница назвала это попыткой рейдерского захвата со стороны мужа. Бывшие супруги продолжают обмениваться взаимными претензиями в судах.

Татьяна Ким, основатель Wildberries, 25 октября, «Ведомости»: «Это бизнес мой. Я его придумала, я его создала. Соответственно, финансирование тоже было за счет моих собственных средств. Мне родители помогали».