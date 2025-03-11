Гостиницы сдержали ожидания

Почти 50% российских отельеров рассчитывают увеличить в 2025 году загрузку своих объектов. Надежды бизнеса связаны с ростом рынка делового туризма и увеличением числа прибытий интуристов. Однако сейчас ожидания несколько хуже результатов прошлого года, когда реально нарастить загрузку удалось 54% гостиниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На рост загрузки своих объектов в 2025 году рассчитывают 48% российских отельеров, свидетельствуют данные опроса сервиса бронирования «Островок». 38% ждут, что ситуация останется стабильной, 14% прогнозируют снижение.

Текущие ожидания отельеров хуже фактических результатов за 2024 год, по итогам которого рост заполняемости зафиксировали 54% отельеров.

Партнер консалтинговой компании NF Group Ольга Широкова напоминает, что в 2024 году средняя загрузка объектов в Москве достигла 76,4%, прибавив 4,3 процентного пункта (п. п.) год к году. В Санкт-Петербурге рост составил 3 п. п, до 66%. Руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко предполагает, что загрузка отелей в крупных городах России в этом году вырастет на 2–4 п. п. к прошлому году, достигнув в среднем по стране 60–65%.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба ждет, что средняя загрузка по его сети в этом году будет около 70% за счет роста внутреннего турпотока. Коммерческий директор УК «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян прогнозирует рост на 2 п. п., до 68%.

Источником дополнительной загрузки для отельеров станут в том числе бизнес-туристы. Согласно «Островку», привлекать корпоративных гостей в этом году планируют 78% объектов. Это может быть связано с общим развитием рынка делового туризма. Его объем, согласно подсчетам Союза агентств делового туризма, по итогам 2024 года достиг 1 трлн руб., прибавив 21% год к году. Спрос в MICE-сегменте с начала года вырос на 20%, добавляет господин Биба.

27% отельеров, согласно опросу «Островка», в 2025 году планируют привлекать туристов из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Согласно Погранслужбе ФСБ, в 2024 году в Россию с туристическими целями въехали 1,57 млн иностранцев, за год показатель вырос в 2,3 раза. Больше половины этих визитов (848 тыс.) совершили граждане Китая.

Олег Германенко считает фактором, сдерживающим загрузку отелей, растущую конкуренцию со стороны альтернативных средств размещения.

45% владельцев апартаментов, согласно «Островку», по итогам прошлого года отметили рост заполняемости. 30% из них зафиксировали прирост загрузки на 11–20%, 8% — на 21–40%. На этот год в сегменте также сохраняются позитивные ожидания: 57% управляющих апартаментами планируют расширение своего бизнеса. Предложение апартаментов растет с прошлого года (см. «Ъ» от 28 августа 2024 года).

Лусине Гуршудян замечает, что за российских гостей внутренние направления больше конкурируют с зарубежными: растет число стыковочных рейсов, налаживается процесс получения виз. Дополнительно на гостиничный рынок, по мнению господина Германенко, влияет снижение платежеспособности потребителей.

Аналитики CMWP обращают внимание на то, что в последнем квартале прошлого года загрузка части отелей начала сокращаться под влиянием роста тарифов, на 20–30% за год. Это могло стать одной из причин ухудшения ожиданий участников рынка, считают в компании. Ольга Широкова отмечает, что в Москве средняя стоимость размещения по итогам прошлого года составила 9,5 тыс. руб. за ночь, прибавив 30% год к году. В Санкт-Петербурге речь шла о росте на 9%, до 7,5 тыс. руб.

В этом году коррекция может быть более сдержанной. Олег Германенко считает, что средние тарифы на размещение вырастут на 5–10%, хотя коррекция в премиальном сегменте может быть выше. Александр Биба обращает внимание на то, что отельеры пользуются динамическим ценообразованием, где важным фактором выступает в том числе текущий спрос на размещение. Лусине Гуршудян считает, что рост тарифов в этом году составит примерно 15%. Но это, по ее словам, не будет способствовать увеличению доходности из-за постоянно растущих издержек бизнеса. В CMWP замечают, что в 2025 году многие отельеры ждут снижения рентабельности.

Александра Мерцалова