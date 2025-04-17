Ушаков рассказал, при каком условии США готовы обсуждать авиасообщение с РФ

США считают, что для начала необходимо добиться результатов по урегулированию российско-украинского конфликта, а затем обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Американцы пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении, хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение»,— сказал господин Ушаков.

На переговорах 10 апреля посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, возглавлявший российскую делегацию, подчеркнул, что возобновление авиасообщения помогло бы расширить деловые и общественные связи стран. Российская сторона предлагала США снять санкции с «Аэрофлота», но пока не получила ответа.

Лусине Баласян