Оборудованию ищут ставку

Минцифры рассматривает возможность установить льготные ставки на размещение телекоммуникационного оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности. Операторам связи льготный режим необходим, так как до 30% всех затрат на размещение оборудования приходится на госучреждения. Однако пониженные ставки могут создать конкурентные преимущества таким объектам перед частными арендодателями, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Законопроект об упрощении процедуры установки оборудования на государственных и муниципальных объектах готовится ко второму чтению, рассказали “Ъ” в Минцифры. По словам источника “Ъ”, знакомого с обсуждением инициативы, министерство планировало полностью отменить плату операторов связи за размещение оборудования, однако не согласовало такую меру с ФАС.

Вместо этого, по словам источника “Ъ”, сейчас рассматривается введение льготных ставок на плату за размещение оборудования на таких объектах. Обсуждение введения льготных ставок подтвердил другой собеседник на телеком-рынке. При этом, по словам источников “Ъ”, о конкретных размерах ставок пока речи не идет.

Законопроект, который призван унифицировать правила установки оборудования на таких объектах, внесен в Госдуму еще в начале 2023 года и принят в первом чтении. Сама же возможность упрощения доступа операторов к объектам государственной собственности обсуждается еще с 2015 года.

Эта инициатива — часть ряда мер Минцифры по упрощению установки телекоммуникационного оборудования.

Ранее “Ъ” сообщал, что министерство просит региональные власти снять ограничения на установку базовых станций вблизи социальных объектов и жилых домов, так как это приводит к прекращению работы связи и ограничивает развитие инфраструктуры (см. “Ъ” от 10 октября 2024 года).

В Минцифры “Ъ” сказали, что документ еще будет дополнительно обсуждаться с отраслью и заинтересованными ведомствами, требует детальной проработки, однако о конкретных подробностях говорить «преждевременно». «Обеспечение высокого качества услуг связи требует от операторов значительных инвестиций в развитие инфраструктуры, мы стремимся поддерживать отрасль с помощью различных мер и инициатив»,— добавили в министерстве.

В ФАС заявили, что поддерживают упрощение доступа операторов к государственному и муниципальному имуществу для размещения сетей связи.

В службе добавили, что законопроект важен, так как до 30% всех платежей операторов за размещение сетей связи на инфраструктуре приходится на государственные и муниципальные объекты.

«Первоочередная задача документа — установление прозрачных и недискриминационных условий размещения оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности, которые позволят повысить эффективность развития наших сетей. В этом контексте необходим единый подход в том числе и в части проработки вопросов затрат операторов»,— считают в «МегаФоне». В МТС заявляют, что большинство операторов связи, включая и их, выступают за установление «единообразных и прозрачных процедур при размещении оборудования». В «Вымпелкоме» и Т2 от комментариев отказались.

Сейчас ставки на размещение оборудования на таких объектах отличаются не только в зависимости от региона, но и даже в зависимости от локации в каждом конкретном месте, объясняет независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. Единые требования и правила нужны для упрощения работы операторов, так как они тоже могут отличаться в рамках одного города, добавляет он. «Но введение льготных тарифов для государственной и муниципальной собственности создает им конкурентные преимущества перед частниками»,— считает господин Слукин.

Алексей Жабин