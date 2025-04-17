Оборудованию ищут ставку
Доступ операторов к госинфраструктуре упростят льготами
Минцифры рассматривает возможность установить льготные ставки на размещение телекоммуникационного оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности. Операторам связи льготный режим необходим, так как до 30% всех затрат на размещение оборудования приходится на госучреждения. Однако пониженные ставки могут создать конкурентные преимущества таким объектам перед частными арендодателями, предупреждают эксперты.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Законопроект об упрощении процедуры установки оборудования на государственных и муниципальных объектах готовится ко второму чтению, рассказали “Ъ” в Минцифры. По словам источника “Ъ”, знакомого с обсуждением инициативы, министерство планировало полностью отменить плату операторов связи за размещение оборудования, однако не согласовало такую меру с ФАС.
Вместо этого, по словам источника “Ъ”, сейчас рассматривается введение льготных ставок на плату за размещение оборудования на таких объектах. Обсуждение введения льготных ставок подтвердил другой собеседник на телеком-рынке. При этом, по словам источников “Ъ”, о конкретных размерах ставок пока речи не идет.
Законопроект, который призван унифицировать правила установки оборудования на таких объектах, внесен в Госдуму еще в начале 2023 года и принят в первом чтении. Сама же возможность упрощения доступа операторов к объектам государственной собственности обсуждается еще с 2015 года.
Эта инициатива — часть ряда мер Минцифры по упрощению установки телекоммуникационного оборудования.
Ранее “Ъ” сообщал, что министерство просит региональные власти снять ограничения на установку базовых станций вблизи социальных объектов и жилых домов, так как это приводит к прекращению работы связи и ограничивает развитие инфраструктуры (см. “Ъ” от 10 октября 2024 года).
В Минцифры “Ъ” сказали, что документ еще будет дополнительно обсуждаться с отраслью и заинтересованными ведомствами, требует детальной проработки, однако о конкретных подробностях говорить «преждевременно». «Обеспечение высокого качества услуг связи требует от операторов значительных инвестиций в развитие инфраструктуры, мы стремимся поддерживать отрасль с помощью различных мер и инициатив»,— добавили в министерстве.
В ФАС заявили, что поддерживают упрощение доступа операторов к государственному и муниципальному имуществу для размещения сетей связи.
В службе добавили, что законопроект важен, так как до 30% всех платежей операторов за размещение сетей связи на инфраструктуре приходится на государственные и муниципальные объекты.
«Первоочередная задача документа — установление прозрачных и недискриминационных условий размещения оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности, которые позволят повысить эффективность развития наших сетей. В этом контексте необходим единый подход в том числе и в части проработки вопросов затрат операторов»,— считают в «МегаФоне». В МТС заявляют, что большинство операторов связи, включая и их, выступают за установление «единообразных и прозрачных процедур при размещении оборудования». В «Вымпелкоме» и Т2 от комментариев отказались.
Сейчас ставки на размещение оборудования на таких объектах отличаются не только в зависимости от региона, но и даже в зависимости от локации в каждом конкретном месте, объясняет независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. Единые требования и правила нужны для упрощения работы операторов, так как они тоже могут отличаться в рамках одного города, добавляет он. «Но введение льготных тарифов для государственной и муниципальной собственности создает им конкурентные преимущества перед частниками»,— считает господин Слукин.