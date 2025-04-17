Омбудсмена Датских попросили провести встречи с бизнесом по устройству мигрантов

Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских попросили провести встречи с представителями бизнеса по вопросу трудоустройства мигрантов. С такой просьбой на заседании областной думы выступил депутат Владимир Сысоев. По его словам, миграционная политика сейчас ужесточается, соответствующие законы принимают, но не всегда исполняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Хотел бы попросить вас, чтобы вы по возможности провели мероприятия, совещания, круглые столы с представителями бизнеса, которые нанимают мигрантов на работу. Конечно, они сегодня иду за рублем, за прибылью, но мы должны думать о нашей государственности, чтобы эти устои ни коим образом не шатались из стороны сторону, а сегодня эта проблема есть»,— заявил депутат.

Он также добавил, что уже и Патриарх Кирилл говорит о проблеме с мигрантам, то эти вопросы должны стоять и в работе тюменского омбудсмена.

Напомним, по итогам прошлого года в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских поступило 2682 обращения граждан, что на 18,4% больше, чем годом ранее. Депутаты приняли ежегодный отчет омбудсмена.

Мария Игнатова