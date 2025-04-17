Омбудсмена Датских попросили провести встречи с бизнесом по устройству мигрантов
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских попросили провести встречи с представителями бизнеса по вопросу трудоустройства мигрантов. С такой просьбой на заседании областной думы выступил депутат Владимир Сысоев. По его словам, миграционная политика сейчас ужесточается, соответствующие законы принимают, но не всегда исполняются.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Хотел бы попросить вас, чтобы вы по возможности провели мероприятия, совещания, круглые столы с представителями бизнеса, которые нанимают мигрантов на работу. Конечно, они сегодня иду за рублем, за прибылью, но мы должны думать о нашей государственности, чтобы эти устои ни коим образом не шатались из стороны сторону, а сегодня эта проблема есть»,— заявил депутат.
Он также добавил, что уже и Патриарх Кирилл говорит о проблеме с мигрантам, то эти вопросы должны стоять и в работе тюменского омбудсмена.
Напомним, по итогам прошлого года в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских поступило 2682 обращения граждан, что на 18,4% больше, чем годом ранее. Депутаты приняли ежегодный отчет омбудсмена.