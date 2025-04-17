Тюменцы стали чаще обращаться к омбудсмену, значительная часть вопросов — СВО

В 2024 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских поступило 2682 обращения граждан, что на 18,4% больше, чем годом ранее, заявил он на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Значительное количество обращений (37%) поступило по вопросам обеспечения прав участников специальной военной операции и членов их семей (1004 обращения). Как рассказал господин Датских, работа с такими обращениями требует особого внимания. «Темы обращений различные — это розыск пропавших без вести, установление местонахождения военнослужащих, оказание взаимодействия в обмене военнопленных, выплаты денежного довольствия, оказание медпомощи»,— рассказал Олег Датских. Он добавил, что за прошедший год из плена было возвращено 18 военнослужащих из Тюменской области.

Отвечая на вопросы депутатов, омбудсмен рассказал об алгоритме розыска бойцов СВО, которых не могут найти родственники, заявив, что аппарат уполномоченного готов помочь.

Депутаты Тюменской областной думы приняли ежегодный отчет уполномоченного.

Мария Игнатова