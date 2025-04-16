В Новороссийске уменьшилась площадь тления на свалке до 50 квадратных метров
Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 50 кв. м. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
Фото: Юрий Березнюк
«По состоянию на 09:00 16 апреля для тушения возгорания отсыпали 84,7 тыс. кубометров грунта. В работах задействованы 16 человек и 11 единиц техники»,— говорится в сообщении.
Два дня назад, 14 апреля, площадь подслойного тления на свалке под Новороссийском сократилась до 100 кв. м. 13 апреля исполнился ровно месяц с момента возгорания мусорного полигона на горе Щелба. Все это время свалка продолжает тлеть.