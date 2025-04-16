В Новороссийске уменьшилась площадь тления на свалке до 50 квадратных метров

Площадь подслойного тления на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась до 50 кв. м. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«По состоянию на 09:00 16 апреля для тушения возгорания отсыпали 84,7 тыс. кубометров грунта. В работах задействованы 16 человек и 11 единиц техники»,— говорится в сообщении.

Два дня назад, 14 апреля, площадь подслойного тления на свалке под Новороссийском сократилась до 100 кв. м. 13 апреля исполнился ровно месяц с момента возгорания мусорного полигона на горе Щелба. Все это время свалка продолжает тлеть.

Алена Воробьева