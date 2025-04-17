Скорость всех прокатных электросамокатов в России ограничили до 20 км/ч

Все прокатные электросамокаты в России с 12:00 17 апреля не будут разгоняться быстрее 20 км/ч. Об этом сказано в совместном пресс-релизе (есть у «Ъ») кикшеринговых операторов — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«IoT-модуль, установленный в каждом самокате, технически не даст устройству разогнаться выше 20 км/ч,— говорится в сообщении.— Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам. По статистике операторов, большинство пользователей СИМ передвигается по тротуарам со средней скоростью 17–20 км/ч. При этом есть небольшая часть водителей самокатов, которые позволяют себе более высокий скоростной режим».

До сих пор все прокатные электросамокаты не могли разгоняться быстрее 25 км/ч, ограничение прописано на уровне софта. В ряде городов существуют «медленные зоны» с лимитом 5–15 км/ч (парки, пешеходные зоны и т. д.). В Москве на территории между ТТК и МКАД кикшеринговые самокаты не разгоняются быстрее 20 км/ч с 15 июля 2024 года. На частные электросамокаты ограничения не распространяются, точных данных об их количестве в РФ нет.

По данным Ассоциации операторов микромобильности, в России по итогам 2024 года флот электросамокатов превысил 413 тыс. штук (+37% к 2023 году), было совершено 271,8 млн поездок (+30%). Новый сезон кикшеринга уже стартовал в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД ранее публиковал данные о том, что аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в 2024 году выросла на 42,8%. 65% происшествий произошло с участием кикшеринговых самокатов.

Подробнее – в материале «Ъ» «Электросамокаты забуксовали в поправках»

Иван Буранов