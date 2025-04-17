«Талибан», открой личико

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оставленный на обочине международной жизни, Афганистан может только создавать проблемы. Зато его вовлеченность может помочь какие-то проблемы решать

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Оставленный на обочине международной жизни, Афганистан может только создавать проблемы. Зато его вовлеченность может помочь какие-то проблемы решать

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Политическое решение Москвы о переводе талибов из списка террористов в перечень партнеров РФ в Центральной Азии подводит важную символическую черту под целой эпохой отношений России с Афганистаном.

За последние четверть века эти отношения совершали зигзаги и повороты, не всегда поспевая за меняющейся реальностью этого извечно проблемного государства, в то же время способного оказывать огромное влияние на ситуацию в нескольких регионах в зоне стратегических интересов Москвы.

В это мало кто мог поверить, но движение «Талибан» сумело не просто удержать перешедшую в его руки власть в Кабуле, но и стать той силой, с которой как ближним, так и дальним соседям Афганистана приходится считаться.

Время меняет акценты, новую повестку диктует прагматизм. Однако почему переход к официальному признанию режима талибов важен для Москвы именно сейчас?

Дело в том, что без официального диалога с правительством талибов никакие проекты в Афганистане невозможны. Тем более что и сам «Талибан» старается всячески демонстрировать, что он мог бы быть для Москвы достаточно надежным партнером, если не копаться в его идеологической составляющей и видении ряда норм общественной жизни.

Афганистан богат полезными ископаемыми, в том числе редкоземельными металлами, разработка которых в этой стране существенно проще, чем в других государствах. Это может быть долгосрочным проектом, выгодным и нам, и Афганистану.

Можно вспомнить и о проекте прокладки газопровода из России и Центральной Азии через Афганистан в Индию и, возможно, в Пакистан. Его безопасность может быть, скажем прямо, обеспечена только «Талибаном».

Вторая группа вопросов связана с безопасностью. Для России, как и для других государств ОДКБ, легализация отношений с талибами будет означать возможность исключить сценарий того, что Афганистан станет прямой угрозой Центральной Азии и российским национальным интересам. Есть высокая вероятность того, что ради признания в первую очередь со стороны России «Талибан» подчистит территорию страны от сторонников «Исламского государства» (запрещено в РФ), которых пока не удалось выбить из ряда районов.

Это обстоятельство имеет немаловажное значение и для ближайшего партнера России в регионе — Индии, постоянно сталкивающейся с проблемой исламского терроризма.

Наконец, официальное признание талибов Москвой на фоне первых признаков возобновления диалога США и России после прихода к власти в Вашингтоне администрации президента Трампа делает Афганистан потенциальной региональной площадкой возобновляющегося российско-американского взаимодействия.

Россия своими действиями может показать хороший пример США после их бесславного бегства из Афганистана и убедить администрацию Трампа, что лучше договариваться, а не пугать талибов ракетными ударами и «матерью всех бомб».

Афганистан был и останется сложной страной. Но оставленный на обочине международной жизни, он может только создавать проблемы. Зато его вовлеченность может помочь какие-то проблемы решать.

Поэтому российская политика в Афганистане подошла к рубежу, позволяющему сказать: «"Талибан", открой личико».