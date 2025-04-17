Верховный суд приостановил запрет «Талибана» в России

Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. Заседание прошло в закрытом режиме. Решение вступает в силу незамедлительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий механизм исключения организации из списка террористических, если она прекратила пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Вступление в силу решения Верховного суда позволяет исключить из этого списка «Талибан».

«Талибан» был запрещен в России 14 февраля 2003 года по решению Верховного суда. В материалах суда говорилось, что движение, сформированное в Афганистане в 1994 году, поддерживало связи с незаконными вооруженными формированиями, действовавшими на территории Чечни.

В 2024 году Владимир Путин заявил, что «Талибан» — законная власть в Афганистане, а значит, России «надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения». В том же году МИД и Минюст РФ доложили президенту, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций.

Лусине Баласян