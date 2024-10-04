Кабул нацелил мир на соседей

В российской столице в пятницу прошло шестое заседание по Афганистану в «московском формате». Участники, как сообщили в МИД РФ, «высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов». В Кабуле тем временем всячески убеждают дружественные страны, что для Афганистана наконец-таки наступил период «всеобъемлющей безопасности» и ничто этому не может помешать. Дело, как считают де-факто власти Афганистана, остается за малым: снятием с «Талибана» статуса «террористической организации, запрещенной в РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава афганской делегации Амир Хан Моттаки (второй справа) не скрывал: для полной гармонии в отношениях с Москвой (слева: глава МИД РФ Сергей Лавров) не хватает исключения «Талибана» из числа террористических и запрещенных организаций Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) и спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов (второй справа) во время заседания Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки (слева) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото VI заседание Московского формата консультаций по Афганистану прошло в гостинице «Президент-отель» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники VI заседания Московского формата консультаций по Афганистану перед началом работы Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Глава афганской делегации Амир Хан Моттаки (второй справа) не скрывал: для полной гармонии в отношениях с Москвой (слева: глава МИД РФ Сергей Лавров) не хватает исключения «Талибана» из числа террористических и запрещенных организаций Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко (слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) и спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов (второй справа) во время заседания Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки (слева) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото VI заседание Московского формата консультаций по Афганистану прошло в гостинице «Президент-отель» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Участники VI заседания Московского формата консультаций по Афганистану перед началом работы Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

В пятничном заседании приняли участие не только спецпредставители стран—участниц «московского формата» (России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), но и де-факто власти Афганистана. Возглавлял делегацию глава МИДа талибского правительства (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Амир Хан Моттаки, которого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «главным гостем».

«Очевидно, что решать и даже обсуждать проблемы афганского урегулирования без Кабула невозможно. Убеждены в необходимости поддерживать практичный диалог с нынешним правительством Афганистана»,— заявил министр Лавров.

При этом, как обычно в таких случаях, он не упустил возможности обрушиться с критикой на США, власти которых ни о каком диалоге и не хотят говорить. «Очевиден тупик, в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика коллективного Запада»,— заявил Сергей Лавров. И добавил: Вашингтон и его союзники, «декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства». «Игнорируя критику со стороны мирового сообщества, США по-прежнему незаконно удерживают национальные авуары Афганистана, сохраняют жесткие санкции в отношении банковского сектора этой страны»,— напомнил он собравшимся.

А вот все участники «московского формата», как следовало из выступления, нацелены на решение афганских проблем. Их остается немало — от социально-экономического кризиса до наркотрафика и терроризма. Но в возможность прорывов участники «московского формата» по-прежнему верят.

Так, Сергей Лавров признал, что в Афганистане «все еще присутствуют различные террористические группировки или совершаются набеги из-за границы». При этом он выразил поддержку «активному настрою афганских властей на купирование террористической угрозы». На этом фоне на другом пятничном международном заседании — Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ — прозвучало заявление директора ФСБ Александра Бортникова о том, что вербовщики исполнителей мартовского теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» «являлись членами "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ террористическая группировка; филиал также запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".— “Ъ”) и целенаправленно работали по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане».

Амир Хан Моттаки между тем в пятницу заверил, что «после почти полувековых навязанных войн и сохраняющейся нестабильности в Афганистане сегодня царит всеобъемлющая безопасность».

При этом он отметил, что на территории страны нет ячеек «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ), хотя иногда боевики проникают в страну извне.

Убеждая всех в этом, афганские власти дают понять: в экономику страны можно и нужно вкладываться. Амир Хан Моттаки отметил, что за последние три года де-факто властям страны «удалось изменить представление об Афганистане» в глазах своих партнеров, сместив фокус с «проблем безопасности» на вопросы экономического восстановления и инвестиционных возможностей.

Из заявления МИД РФ по итогам встречи следовало, что участникам «московского формата» эти темы действительно небезразличны. Как указали в ведомстве, собравшиеся «высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом». Среди инфраструктурных проектов, которые чаще всего упоминаются в этой связи,— Трансафганский коридор, Лазуритовый коридор, Международный транспортный коридор Север—Юг, проект CASA-1000, железная дорога Туркменистан—Афганистан—Таджикистан.

В завершение своей речи Амир Хан Моттаки выступил с предложением превратить «московский формат» в площадку для обсуждений конкретных инициатив и проектов, которые пошли бы на пользу развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами-участницами. По его словам, это поможет задать вектор дальнейшего развития «московского формата».

Помимо общерегиональных проблем Сергей Лавров и Амир Хан Моттаки успели в пятницу обсудить и двустороннее сотрудничество. В заявлении МИД РФ по итогам встречи (.pdf) было указано, что особый акцент в отношениях планируется сделать на проработке проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.

Послужить этому призвано повышение уровня дипотношений, о надеждах на которое высказался в пятницу Амир Хан Моттаки.

В Москве, впрочем, пока не торопятся ставить точку в вопросе официального признания нынешних руководителей Афганистана де-юре властями страны.

Не появилось в пятницу новостей и по поводу ожидаемого еще с мая снятия с «Талибана» статуса «террористической организации, запрещенной в РФ». Впрочем, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заверил, что решение уже принято на высшем уровне и все дело лишь в юридических проволочках: «Это требует скрупулезной работы юристов, парламента и других ведомств, чтобы этот процесс был завершен в установленном законом порядке. Надеюсь, что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом окончательном решении». В схожем духе выступил и Александр Бортников, добавив: политика де-факто властей Афганистана явным образом «направлена на наведение порядка и поддержание стабильности» в стране.

Анастасия Домбицкая