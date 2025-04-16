Два человека пострадали в массовом ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с пострадавшими на Ушаковской набережной в Петербурге. Дорожная авария произошла 16 апреля в 15:40 возле дома 1.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что водитель автомобиля BMW Х5 совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Ford, от удара вторая иномарка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась еще и с автомобилем Omoda.

В результате массового ДТП пострадали два человека. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Гатчинском районе Ленобласти в дорожную аварию попал глава петербургского филиала госфонда «Защитники Отечества» Александр Павлов.

Андрей Цедрик