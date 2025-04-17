Ученые нашли веские доказательства существования жизни на далекой экзопланете

Команда ученых из Кембриджского университета обнаружила доказательства внеземной жизни. По их словам, она содержится в органических соединениях в атмосфере экзопланеты K2-18b. Планета расположена в созвездии Льва на расстоянии в 124 световых года от Земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Madhusudhan / Reuters Фото: Madhusudhan / Reuters

«На Земле диметилсульфид и диметилдисульфид производятся только жизнью, в основном микробной — такой, как морской фитопланктон. Хотя неизвестный химический процесс и может быть источником этих молекул в атмосфере K2-18b, результаты являются самым веским доказательством того, что жизнь может существовать на планете за пределами нашей солнечной системы»,— говорится в статье на портале университета.

Для проведения исследования также привлекались данные американского космического агентства NASA. В 2023 году с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» NASA зафиксировало в атмосфере К2-18b присутствие метана и углекислого газа. Это был первый случай обнаружения молекулы на основе углерода в атмосфере экопланеты.

«Важно, чтобы мы были глубоко скептически настроены по отношению к собственным результатам, потому что только путем повторных испытаний мы сможем достичь точки, в которой будем в них уверены»,— сказал руководитель исследования, профессор Кембриджского университета Никку Мадхусудхан.

Несмотря на масштаб полученных результатов, требуется получить о них больше данных, чтобы утверждать о наличии внеземной жизни, добавил господин Мадхусудхан. Сейчас вероятность случайного происхождения органических соединений составляет 0,3%. Чтобы признать за ними статус научного открытия, показатель должен опуститься ниже 0,00006%.