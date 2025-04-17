Открытие винного города «Белый мыс» в Геленджике перенесли на конец года

Первый в мире винный город «Белый мыс», который строится в Геленджике, решено открывать не по частям, а целиком, сообщил руководитель проекта ресторатор Дмитрий Левицкий. По его словам, сроки открытия города сдвинули на конец 2025 года. До этого предполагалось, что первый объект «Белого мыса» — винотеку — откроют в марте 2025 года, а весь комплекс — к августу-сентябрю.

Господин Левицкий уточнил, что также к концу весны планировали открыть кафе-пекарню на набережной от Аркадия Новикова. «Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в "прихожую", когда остальной дом еще строится, пусть даже это "вау-прихожая". Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года»,— рассказал он в интервью «РИА Новости».

Ресторатор уточнил, что город строится в стиле биотек — «без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море». Это технически сложно, к тому же из-за санкций пришлось заменять оборудование, которое планировали привезти из-за границы, добавил Дмитрий Левицкий.

Площадь винного города составит более 40 тыс. кв. м. Он будет включать в том числе лабораторию, винотеку площадью 900 кв. м, музей, посвященный российскому виноделию. «Белый мыс» планирует в сезон ежедневно привлекать от 3 тыс. до 5 тыс. гостей. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

О винном туризме в России — в материале «Ъ FM» «Туристам открывают винные маршруты».