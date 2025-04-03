Минтай мечет в Китай

Российские добытчики минтая планируют за 2025 год вдвое увеличить поставки икры в Китай, а в перспективе нескольких лет рост может быть пятикратным. Развитие направления должно помочь стабилизировать стоимость продукции: из-за сокращения спроса со стороны основных потребителей, Японии и Южной Кореи, за прошлый год икра минтая подешевела более чем на 20%. Компенсировать снижение цены за счет внутреннего рынка невозможно: российских потребителей привлекает лишь доступная, несортовая икра минтая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перегрузка рыбы с судна на причал

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Перегрузка рыбы с судна на причал

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Российские добытчики рыбы рассчитывают поставить в Китай в 2025 году 1 тыс. тонн икры минтая, увеличив отгрузки в два раза год к году. В перспективе двух-трех лет показатель может возрасти до 5 тыс. тонн. Об этом “Ъ” рассказали в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В организации уточнили, что первые крупные сделки могут быть заключены 8–10 апреля на рыбном аукционе в южнокорейском Пусане. В этом году там впервые будут китайские покупатели. Параметры будущих соглашений в АДМ не привели.

Гендиректор «Тралфлота» Владимир Рекасов говорит, что его компания ждет заключения контрактов по итогам аукционов в Пусане с китайскими компаниями. Гендиректор Русской рыбопромышленной компании Савелий Карпухин называет Китай одним из приоритетных рынков. Компания, по его словам, планирует на него выйти, также заключив соглашения по итогам рыбных аукционов в Южной Корее.

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Объем вылова минтая в России к 1 апреля составил 964 тыс. тонн, потеряв 2% год к году, говорит президент АДМ Алексей Буглак. Выпуск икры при этом снизился на 1,5%, до 30 тыс. тонн. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) говорят, что падение вылова объясняется не проблемами с запасом, а погодными условиями. Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов считает, что по итогам всего 2025 года вылов минтая сохранится на уровне 1,9–2 млн тонн. Производство икры зависит от объема добычи минтая в «икряной» сезон и нерестовых факторов. Продукт остается маржинальным для экспортеров, отмечают в АСРФ.

Развивать новое направление поставки икры российские добытчики минтая планируют в том числе из-за общего сокращения доходов от зарубежных поставок.

Экспорт икры минтая по итогам 2024 года, по данным АДМ, составил 37 тыс. тонн, стоимостью $194 млн. Первый показатель год к году не изменился, а второй сократился на 21%. Это связано со снижением цен на продукцию, объясняют в организации.

Сейчас икра минтая на аукционах в Пусане стоит в среднем $4,7 за 1 кг, говорят в «Океанрыбфлоте». В АДМ уточняют, что на икру по итогам 2024 года пришлось 18% совокупного экспорта минтая в деньгах. Основными рынками сбыта выступают Япония и Южная Корея, на долю которых пришлось 56% и 42% соответственно. Коммерческий директор «Океанрыбфлота» Андрей Бузин говорит, что спрос на икру минтая в этих странах сокращается. Развитие поставок в Китай для внутреннего потребления, по его мнению, позволит перенаправить часть потока.

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В АДМ указывают, что в прошлом году ассоциация запустила программу по продвижению икры минтая в Китае. Она призвана сократить текущий профицит российского предложения, стабилизировав цены. Подключение новых рынков будет способствовать сохранению и росту цен на икру, считает господин Карпухин. Владимир Рекасов считает икру минтая потенциально привлекательной для китайского потребителя за счет вкусовых качеств и высокой адаптивности под традиционную кухню. Сейчас его компания поставляет в Китай около 10% производимой икры. В Рыбном союзе обращают внимание на то, что икра минтая в Китае позиционируется как премиальный продукт, которые потребители могут предпочитать лососевой и осетровой. Спрос может расти с учетом планов местных властей повысить к 2030 году потребление рыбы и морепродуктов с 22,9 до 29 кг на человека в год.

На внутреннем рынке спрос на икру минтая сдержанно растет. Согласно Ntech, ее натуральные продажи за прошлый год выросли на 0,9%. Икра трески прибавила 7,5%. Тренд прослеживался при сокращении продаж лососевой икры в условиях роста цен и ограниченного предложения. В России в год, по словам господина Буглака, потребляется около 3 тыс. тонн соленой пробойной икры минтая в год. «На нее идет несортовая мороженая икра, в то время как на экспорт в Азию — сортовая ястычная»,— поясняет он. Цельные ястыки за рубежом сушат, коптят, добавляют в суп. Андрей Бузин говорит, что в России икра минтая воспринимается как дешевый продукт для массового сегмента. Спрос определяется ценой: переработчики часто не готовы закупать дорогую икру минтая высокого качества.

Александра Мерцалова