Хинштейн рассказал о сотрудничестве с МВД по делу Смирнова

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал задержание экс-губернатора региона Алексея Смирнова и бывшего главы областного правительства Алексея Дедова. Он сказал, что власти Курской области «находятся в полном контакте» с правоохранительными органами.

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Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области

«Не раз уже говорил, что правительство Курской области самым активным образом намерено сотрудничать с правоохранительными органами, со следствием, надзорными органами. Будем делать это и далее, ничего не намерены скрывать»,— сказал Александр Хинштейн в видеокомментарии, который опубликован в его Telegram.

В публикации врио губернатора Курской области сослался на свой комментарий по поводу ареста гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Он также оставил ссылку на пост, в котором писал о удовлетворении иска к компании на 4,1 млрд руб.

16 апреля Алексея Смирнова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвинили в хищении более 1 млрд руб., которые предназначались «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Вину Алексей Смирнов не признал. Он возглавлял Курскую область с 15 мая по 5 декабря 2024 года.

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