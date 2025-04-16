Учение Маска всесильно

16 апреля президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Баумана, осмотрел много- и малозначительные экспонаты на выставке достижений технического университета и поговорил со студентами, которым раскрыл глаза на то, что Илона Маска можно сравнить лишь с Сергеем Королевым. Кроме того, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников, выяснилось, что Россия готовится к грандиозным космическим проектам не с Европой или Соединенными Штатами, а с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин мыслями в космосе, а где же еще

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин мыслями в космосе, а где же еще

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главный экспонат в холле центрального корпуса МГТУ имени Баумана — макет всех корпусов. Да, это макет всех макетов. Сотрудники, в буквальном смысле сдувавшие последние пылинки с макета, рассказали мне, что за год существования этот макет перевидел всех: и Сергея Собянина, и Михаила Мишустина, и еще многих…

И вот пришел черед Владимира Путина. Только надо было, чтобы все тут осталось на своих местах. Это главное.

— Ограждающее стекло видите? — спрашивали меня.— Сантиметров сорок высотой… А надо было выше делать! А то студенты по-своему слишком много чего понимают... Человечков, которые улицу переходят, берут и под кустики вместе складывают — чтобы, говорят, видели, что в МГТУ работают над повышением рождаемости… Но мы из кустиков всех достаем и на пешеходный переход возвращаем.

Немало тут и других экспонатов. Вот мультиспектральный комплект снижения заметности, то есть маскировочный халат (пошит, что ли, на занятиях по домоводству). Вот системы искусственного интеллекта специального назначения (без комментариев). БПЛА с двигателем внутреннего сгорания. Многокубитный квантовый симулятор второго поколения (а такое впечатление, что первого). Параметрические криоусилители. Ячейки, наконец, для одномолекулярных секвенаторов ДНК третьего поколения. МКА «Ярило» №1 и №2 (не спрашивайте). И трелевочный трактор «Лесник-2» на улице; осмотр, как написано, через окно (так, сразу скажу, и вышло).

Президент прошел через коворкинг «Цейтнот» (название характерно для любого помещения, в которое заходит Владимир Путин) под рассказ ректора МГТУ Михаила Гордина о том, как в техническом университете будут воспитывать «настоящих русских инженеров», выслушал рассказ мэра Москвы Сергея Собянина о том, как в правительстве Москвы «вышли на строительство высотки-общежития» и как это в итоге «оказался студенческий дворец».

— А вот тут Сергей Семенович реконструирует стадион «Металлург»…— махнул рукой ректор.

— Забрали у ВТБ…— признался Сергей Собянин.— Они хотели жилье построить вместо стадиона… Я сказал: я как угодно… Трупом лягу, а не дам! У студентов нет стадиона!..

Интересные то есть попутно выяснялись подробности.

Дошли и до макета макетов. Вернее, прошли. И пришли к квантовым компьютерам.

— Мы сразу сделали акцент на качестве этих приборов, а не на количестве кубитов,— объяснил Михаил Гордин.

А мир-то на количестве сосредоточился сгоряча… Google, IBM… Нет, все не то и не так в МГТУ имени Баумана.

— А так-то по однокубитным, двухкубитным операциям мы точно достигли мирового уровня! — великодушно объяснял ректор.— Сделали четырехкубитный, восьмикубитный… Сейчас дошли до четырнадцати кубитов… Вот этот процессор, он четырнадцатикубитный…

Тут ректор замялся:

— Нет, ну это экспонат, конечно… Экземпляр… Но мы уже делаем настоящий… Ну как — настоящий…— поправился все-таки он.— Уже с тем уровнем точности, что у Google и IBM…

То есть все очень похоже. Просто пока экспонат.

— Техника сложная… Пробы, ошибки…— пожимал плечами господин Гордин. Будем докупать, наращивать мощности… Будем делать квантовые вычисления…

Нет, не уточнил, когда и, главное, как.

— А вот мы сделали учебно-фрезерный станок! — продолжил ректор.

А вот в это верилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин объясняет студентам значение Илона Маска для человечества

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин объясняет студентам значение Илона Маска для человечества

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Еще на одном стенде президенту рассказали, что на орбите работают шесть космических аппаратов, сделанных в МГТУ имени Баумана.

— Наш оптический прибор позволяет определять концентрацию парниковых газов в атмосфере…— рассказывал президенту специалист университета.— Углекислого газа и метана… Эта информация пригодится, чтобы отстаивать интересы нашей страны в международных организациях по климату!.. Планируем сделать в 2026 году…

То есть и это не скоро.

— Также на всех наших спутниках стоят приемники идентификационных сообщений речных и морских судов, по которым можно устанавливать их местоположение…— объяснили господину Путину.

— Точность отслеживания какая? — интересовался он.

— Точность? Ну это получается… По спутникам GPS и ГЛОНАСС определяется… Десятки метров…

— Много…— комментировал господин Путин.

— Смотря для каких целей…— не соглашались с ним.— Для судов нормально…

— Много, много…— возражал господин Путин.

Потом он пояснял, что хотелось бы до метра...

— Пока что система работает в тестовом режиме…— признавались Владимиру Путину.— Вот когда на орбите будет сотня наших аппаратов — тогда вообще другое дело… А у нас такое есть в планах! К этой цели движемся вместе с «Роскосмосом»!..

Да, с Владимиром Путиным здесь делились планами.

Потом Владимир Путин встретился со студентами, которые интересовались у него, планируется ли, например, возобновлять сотрудничество с европейскими странами в космических проектах.

— Вам, наверное, лучше, чем даже мне, понятно, насколько важна кооперация в такой сложной сфере,— говорил президент.— На каждом миллиметре все насыщено идеями, технологиями… До последнего времени сотрудничали с европейцами… Вы сказали — приостановлено сотрудничество, но не сказали, по чьей инициативе… Не по нашей! По инициативе европейской… Кстати сказать, с американцами-то продолжается сотрудничество! Несмотря ни на что!..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор МГТУ Михаил Гордин (второй слева) удовлетворен результатами встречи президента с аспирантами и студентами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ректор МГТУ Михаил Гордин (второй слева) удовлетворен результатами встречи президента с аспирантами и студентами

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Студентка, которая задавала вопрос президенту, выглядела слегка растерянной. Похоже, все в этих словах для нее было новостью.

— А оборудование-то российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах…— с упреком, похоже, добавил господин Путин.— Используется!.. Для изучения Марса, если не ошибаюсь... Сотрудничество-то свернули, а приборы-то не изъяли… Приборы-то работают!.. А с НАСА… Стыковка была еще в 1975, по-моему, году… «Союз» — «Аполлон»… Планировали, что стыковка произойдет над Москвой. На самом деле произошла над Эльбой! Ровно 30 лет до этого советские и американские войска встретились. Потом МКС… Теперь обсуждается, как она должна закончить работу… С китайскими партнерами грандиозные планы...

А не с европейскими и не с американскими. Вот что вдруг выяснилось.

Не могли не спросить его про пилотируемый полет на Марс.

— Вы знаете, есть человек…— кивнул Владимир Путин.— В Штатах он живет. Маск. Он, можно сказать, бредит Марсом! Такие люди не часто появляются в человеческой популяции! Заряженные на определенную идею, если она даже сегодня кажется невероятной. Через какое-то время такие идеи реализуются… Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев… Планы, которые они строили, казались невероятными!

Разве про кого-нибудь Владимир Путин так вообще говорил? Не то что про американца, а вообще? Взял и сравнил Илона Маска с Сергеем Королевым. И даже еще неизвестно, в чью пользу сравнение.

Так что флюиды, которые Илон Маск время от времени посылает в сторону советской и российской космонавтики, то есть в сторону, будем прямо говорить, России, воспринимаются должным образом, он может теперь не сомневаться.

— И полет на Марс кажется очень сложным к реализации,— добавил господин Путин.— Первое, что нужно решить,— проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе. И не просто в ближнем космосе, а в дальнем!.. И нужно решить проблему со способами передачи информации… И проблему энергетики… В конце концов, и этот проект, мне кажется, реализуется! Такая песня была в советское время: «И на Марсе будут яблони цвести…» Не знаю, как насчет яблонь, но в целом это то, к чему человечество будет стремиться.

Президенту была подарена белая бауманская каска с автографами студентов и ректора, который расписывался с колпачком фломастера в зубах.

На совещании по развитию космической отрасли, которое последовало в тех же стенах уже поздно вечером, президент произнес длительное вступительное слово. Да и само совещание продолжалось непростительно долго.

Впрочем, самое главное он все равно уже, похоже, сказал студентам.

Андрей Колесников