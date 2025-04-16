Сотрудничество с США и новые технологии. Главные тезисы Путина на совещании по космосу
Что сказал Владимир Путин на совещании по развитию космонавтики
Президент России Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности. Он говорил о совместных проектах с США, Китаем и Европой, планах России в космосе и источниках финансирования отрасли. Главные тезисы — в подборке «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О международном партнерстве
- Сотрудничество России и США в космосе продолжается.
- У РФ и Китая грандиозные планы по сотрудничеству в космосе.
- Европа свернула сотрудничество с РФ в космосе, но российское оборудование работает.
О планах и финансировании индустрии
- Нацпроект по развитию космоса должен быть подготовлен к 1 мая.
- У России есть планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса в целом.
- В РФ должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли.
- Нам нужен качественный шаг вперед по созданию электрореактивных двигателей и других систем для работы на космических объектах.
- К 2030 году в России предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи.
- Необходимо обеспечить поддержку вузов и конструкторских бюро.
О студентах
- Необходимо организовывать стажировки для студентов техвузов на космодромы Восточный и Байконур.
- Студенческие проекты нужно внедрять в космические исследования, но они должны быть конкурентоспособными.
- Поручил правительству и Роскосмосу отработать предложения по развитию космической отрасли, прозвучавшие от студентов МГТУ имени Баумана