Сотрудничество с США и новые технологии. Главные тезисы Путина на совещании по космосу

Президент России Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по развитию космической деятельности. Он говорил о совместных проектах с США, Китаем и Европой, планах России в космосе и источниках финансирования отрасли. Главные тезисы — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О международном партнерстве

Сотрудничество России и США в космосе продолжается.

У РФ и Китая грандиозные планы по сотрудничеству в космосе.

Европа свернула сотрудничество с РФ в космосе, но российское оборудование работает.

О планах и финансировании индустрии

Нацпроект по развитию космоса должен быть подготовлен к 1 мая.

У России есть планы по исследованию Луны, Марса и дальнего космоса в целом.

В РФ должны быть обеспечены понятные и стабильные источники финансирования космической отрасли.

Нам нужен качественный шаг вперед по созданию электрореактивных двигателей и других систем для работы на космических объектах.

К 2030 году в России предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи.

Необходимо обеспечить поддержку вузов и конструкторских бюро.

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