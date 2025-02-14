Автокредиты обновились

В январе доля кредитов на новые автомобили составила 68% от всех выдач, оказавшись на максимальном за последние 13 месяцев уровне. Эксперты считают, что пока это разовый всплеск, связанный с желанием дилеров распродать скопившиеся на складах запасы. Ожидать дальнейшего роста можно по мере снижения ключевой ставки ЦБ, отмечают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным «Объединенного кредитного бюро» (БКИ ОКБ), в январе 2025 года резко выросла доля автокредитов на новые машины в общем объеме выдач в денежном выражении, составив 68% против 58% в декабре 2024 года. Выше этого уровня она поднималась последний раз в декабре 2023 года, когда составила 71%. Рост в январе не является сезонным: в январе 2024 года она была ниже, чем в декабре 2023 года, на 10 п. п. В то же время средний чек кредита на новые машины продолжает, по данным ОКБ, снижаться шесть месяцев подряд — с 1,7 млн руб. в июле 2024 года до 1,3 млн руб. в январе этого года.

В целом, по подсчетам ОКБ, в январе банки выдали россиянам 59,42 тыс. автокредитов на 75,59 млрд руб. как на новые, так и на подержанные машины, что меньше показателей января прошлого года на 30% по количеству и на 39% по объему.

На рост доли кредитов, выданных на приобретение нового автомобиля, повлияло несколько факторов, отмечают банкиры. Так, в ВТБ указали, что одна из основных причин — развитие господдержки и субсидированных программ производителей. «На фоне высокой ключевой ставки эти инструменты позволяют физлицам купить новое авто на более выгодных условиях по сравнению с подержанным»,— пояснили в банке. Кроме того, в ВТБ обращают внимание на скидки дилеров, которые стремились в январе распродать «прошлогодние» транспортные средства. «С учетом изменившегося ценообразования на рынке новых авто мы оцениваем дальнейший рост их доли как сдержанный»,— считают в банке. Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева считает, что на фоне роста процентных ставок и снижения уровня одобрения кредитов продажи в сегменте подержанных автомобилей существенно снизились, что привело к увеличению доли кредитов на новые машины. При этом, по ее словам, снижение среднего чека в первую очередь связано с увеличением доли субсидируемых программ, в которых наиболее низкая ставка предлагается при высоком размере первоначального взноса. В ВТБ связывают такую динамику с риск-политикой регулятора. «В ответ на меры ЦБ участники рынка сейчас стремятся найти баланс между потребностями клиента и его финансовой нагрузкой»,— отметили там.

Эксперты обратили внимание на нехарактерный для января рост доли выдач кредитов на новые машины в этом году. Руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс Платформа» Алексей Бородавин считает, что он может быть связан с совпадением двух факторов: «Во-первых, с увеличением к Новому году стока новых автомобилей у брендов и дилеров, из-за чего авторитейлеры начали проводить различные акции для повышения спроса, в том числе связанные с автокредитованием». Во-вторых, по его мнению, могла сыграть роль адаптация банков и других игроков рынка к мерам регулятора, направленным во второй половине 2024 года на охлаждение сектора автокредитования за счет ужесточения нормативов предельной долговой нагрузки для заемщиков. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин сомневается, что в феврале доля ссуд на новые машины продолжит расти. По его мнению, на динамике продаж положительно могло бы сказаться устойчивое укрепление рубля при одновременном смягчении денежно-кредитной политики, что снизило бы стоимость финансирования дилеров и позволило бы сдержать рост цен. Кредит — услуга, растянутая во времени, в январе на фоне премий могли большие суммы платить в виде первоначального взноса, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «Стоит обратить внимание на снижение среднего размера кредита на новые автомобили: 1,34 млн руб. в январе против 1,46 млн в декабре, что говорит о смещении спроса в сторону более доступных моделей»,— заключает президент инвестплатформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева