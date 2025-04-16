ЦБ допустил повышение ключевой ставки при отсутствии дезинфляции

Банк России опубликовал комментарий по инфляции, в котором говорится, что в марте рост цен с исключением сезонности продолжил замедляться, но был по-прежнему высоким. В нем регулятор также указал, что ключевая ставка может быть повышена, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать цели по инфляции в 4%.

«Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике… Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки»,— говорится в комментарии ЦБ.

Регулятор прогнозирует, что в 2025 году годовая инфляция снизится до 7–8% и в 2026-м вернется к 4%. В комментарии указано, что в марте 2025 года потребительские цены выросли на 0,65%, а годовая инфляция ускорилась до 10,34%.

21 марта Центробанк третий раз подряд сохранил ставку на уровне 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор будет осторожно подходить к снижению ключевой ставки, чтобы инфляция снова «не подняла голову».

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».