X5 расширила список социально значимых товаров с наценкой не выше 5%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ритейлер X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») дополнительно ограничил наценки на еще 12 категорий товаров первой необходимости. Общее число категорий, наценка на которые не может превышать 5%, достигла 24.

Как уточнила пресс-служба ФАС, речь идет о следующих продуктах питания: говядина и свинина (кроме бескостного мяса), курица, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб ржаной, пшеничный и ржано-пшеничный, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

«Служба рекомендует федеральным торговым сетям повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе, если прежде организация такие обязательства на себя не брала, или расширить перечень товарных позиций, по которым ранее были приняты добровольные обязательства»,— добавила ФАС.

В 2024 году наценки на социально значимые товары ограничили 11 сетей, в числе которых «Ашан», «Магнит», «Дикси». ФАС неоднократно призывала другие федеральные сети присоединиться к ограничению наценок.

Подробнее о росте цен — в материале «Ъ» «Продуктам предложено подешеветь».