Продуктам предложено подешеветь

Ритейлеры, исправно получающие от поставщиков уведомления о повышении цен, решили предъявить свои контраргументы. Как стало известно “Ъ”, Auchan требует от партнеров снизить закупочные цены, мотивируя это укреплением рубля и, соответственно, все большим давлением на собственную маржу из-за постоянно повышающихся расценок поставщиков. Последние ссылаются на длительные сроки поставки товаров из-за рубежа и уже свои растущие издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Auchan 3 марта 2025 года обратился к поставщикам с просьбой в срок до 10 марта представить предложения по снижению закупочных цен на продукцию в связи с укреплением рубля, говорится в письме ритейлера, копия которого есть у “Ъ”. Его получение подтвердил один из крупных поставщиков, уточнив, что от других сетей подобных обращений пока не поступало. В Auchan “Ъ” оперативно не ответили.

В X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») пояснили “Ъ”, что группа не направляла централизованный запрос к партнерам о снижении цен, но входящие в нее сети на постоянной основе взаимодействуют с поставщиками. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов указывает, что ритейлеры ведут переговоры о снижении и сдерживании закупочных цен в разных форматах, как только к этому появляются объективные предпосылки.

Auchan в своем обращении ссылается на то, что компания долгое время шла навстречу производителям, принимая продиктованные ослаблением рубля повышения.

Согласно ЦБ, c 1 октября по 15 декабря 2024 года курс доллара вырос на 11%, евро — на 4,6%. Но к 5 марта показатели снизились на 12,3% и 13,9% соответственно. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что если ослабление рубля было мотивацией повышения, то процесс должен работать и в обратную сторону.

Ослабление рубля в качестве одного из факторов повышения цен ранее приводили производители сладостей (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года) и других продуктов питания. Михаил Бурмистров отмечает, что традиционно от колебаний курсов сильно зависят расходы производителей на упаковку. Фактор также остается определяющим для продукции с большой долей импортного сырья — например, чая, кофе, шоколада. Но производители продуктов редко рассматривают укрепление рубля как возможность для снижения цен в условиях высокой инфляции. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров считает, что письма ритейлеров о понижении цен могут быть продиктованы стремлением продемонстрировать ответственность бизнеса, в том числе — регуляторами, которые следят за ситуацией с ценами.

55,6 триллиона рублей составил оборот розничной торговли в России в 2024 году, по данным Росстата.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков говорит, что поставка товаров из-за границы сейчас растягивается на один—пять месяцев, а ритейлеры рассчитывают на корректировку исходя из биржевых колебаний. «Поставщики не могут пойти на снижение прейскуранта без понимания курса, по которому им придется в следующий раз заказывать ингредиенты или сырье»,— поясняет он. Хотя в АКОРТ указывают, что в некоторых ситуациях поставщики могут самостоятельно сокращать закупочные цены. Так, для гречки показатель за год снизился на 12%, куриных яиц — на 12,9%, моркови — на 21%.

Само по себе увеличение стоимости товаров ритейлеры нередко рассматривают как проблему для бизнеса. Станислав Богданов поясняет, что полностью перекладывать растущие закупочные цены в стоимость продукции на полке ритейлеры не могут: это приведет к снижению товарооборота и, как следствие, их доходов. Торговле приходится демпфировать этот рост за счет внутренних резервов, говорит он. В качестве примера эксперт приводит картофель, курятину и подсолнечное масло, на часть ассортимента которых сети в прошлом году не устанавливали наценки.

Хотя Артур Гафаров замечает, что влияние цен на товарооборот зависит от того, идет ли речь о массовом повышении цен или коррекции со стороны конкретного поставщика. Последний вариант он называет наиболее проблемным: такой подход лишает ритейлера преимуществ. Михаил Бурмистров замечает, что цены остаются основным инструментом конкуренции в рознице. Сейчас потребители чувствуют себя некомфортно из-за постоянного увеличения расходов, и выигрывают сети, способные предложить наиболее оптимальную стоимость продукции, констатирует он.

Александра Мерцалова