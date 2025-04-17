Книги поместили в «Красный квадрат»

Медиагруппа «Красный квадрат» запускает свое издательство, оно сосредоточится на выпуске книг о телевидении, общественных городских пространствах, а также литературе для детей и подростков. В компании заверяют, что это позволит как диверсифицировать бизнес, так и продолжить развивать собственную экосистему. Впрочем, участники рынка предполагают, что книги позволят дополнительно монетизировать выпущенный контент за счет развития франшизного формата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Партнер «Первого канала» студия «Красный квадрат» запускает собственное издательство, сообщил “Ъ” представитель компании. Медиагруппа планирует занять 5% на рынке тематических печатных изданий, у компании уже есть собственная дизайн-студия. Книги компании распространяются через книжные магазины («Читай-город», «Москва», «Подписные издания»), а также маркетплейсы (Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет»), убедился “Ъ”. В последнем случае продавцом является издательство «Эксмо».

Сейчас «Красный квадрат» в рамках издательства развивает три направления — это книги о телевидении, детская и подростковая литература, а также профессиональные издания в области городских пространств. Речь идет о парках, музеях, создании выставок, тематических парков и аттракционов, уточнили в медиагруппе: «Все на основе проектов, которые были реализованы "Красным квадратом"». Пока компания работает с внутренними авторами, со следующего года планирует выходить на внешних, говорит ее представитель. Параллельно идет разработка концепции отраслевого радиопроекта — «Читай-радио», а в рамках проекта «Пространство для чтения» (книжный клуб) «Красный квадрат» уже работает с МГУ, Третьяковской галереей, ГЭС-2, Москино, издательством «Бомбора» и др.

ООО «Красный квадрат» занимается как производством проектов для федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», ТНТ, СТС и др.), так и развитием собственной анимационной студии, мультимедийных спектаклей, мюзиклов, ледовых и цирковых шоу. Выручка ООО за 2023 год составила 4,7 млрд руб. при чистой прибыли 56,4 млн руб. Годом ранее выручка «Красного квадрата» была на уровне 3,3 млрд руб. при чистом убытке 362,6 млн руб. 100% ООО принадлежит Аркадию Ротенбергу.

В медиагруппе заверяют, что запуск собственного издательства обусловлен диверсификацией бизнеса: «Компания создает креативную экосистему, включающую все каналы коммуникации с аудиторией». Собеседники “Ъ” на медиарынке считают, что «Красный квадрат», как и другие компании, будет развивать формат франшиз. По модели «360» (предполагает работу одного контента на разных площадках) уже работает «МТС Медиа».

У «Красного квадрата» есть аналогичный детский и подростковый проект «Капитаны будущего», по которому были выпущены серия книг, анимационный сериал, интерактивная выставка, а также песни и клипы. «В планах создание оригинального аттракциона для тематических парков»,— уточнил представитель «Красного квадрата».

Объем книжного рынка за прошлый год, по оценке «Эксмо-АСТ», достиг 98 млрд руб., увеличившись на 7% год к году. Из них 25,3 млрд руб. принес сегмент детской литературы, объем которого сократился на 4% год к году.

Участники книжного рынка напоминают, что у «Красного квадрата» уже есть опыт работы с печатным направлением. В 2016 году дочерняя структура компании — ООО «Медиа-дом "Красный квадрат"» — начала выпускать журнал «Контрольная закупка» (см. “Ъ” от 21 июня 2016 года). Но сейчас ситуация изменилась, считают они. Например, при работе с отдельными книжными сегментами требуется особая подготовка книги, ее маркетинга и распространения, говорит гендиректор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов: «Задействуются более точечные рекламные кампании, на продажи работают не только традиционные каналы, но, например, профильные выставки и сообщества. Тиражи такой литературы невысокие — это сотни, а не тысячи экземпляров. При этом рентабельность этих книг низкая, то есть, чтобы издательству на них заработать, цена должна быть высокой».

При этом «Красному квадрату» в сегменте книг о ТВ придется конкурировать с «Эксмо-АСТ», у которого есть достаточно широкий ассортимент литературы по этой теме, отмечает независимый книжный эксперт Владимир Харитонов: «Если речь о книгах по архитектуре, то тут место, конечно, имеется, но и там есть сильные издательства». В «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев.

Юлия Юрасова, Яна Загоровская