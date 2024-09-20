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Коммерсантъ FM
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На экран с библиотекой

«Красный квадрат» выходит на рынок тематического телевидения

Телекомпания «Стрим» и студия производства «Красный квадрат» будут вместе запускать и продвигать новые тематические каналы. Участники рынка полагают, что студия через тематическое телевидение рассчитывает дополнительно монетизировать свою библиотеку, насчитывающую несколько тысяч единиц контента. В то же время эксперты отмечают, что рынок платного ТВ достиг насыщения: для привлечения аудитории потребуется не только уникальное контентное предложение, но и дистрибуция каналов через всех операторов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Студия производства «Красный квадрат» и телекомпания «Стрим», одна из старейших на рынке тематических неэфирных телеканалов, подписали соглашение о сотрудничестве, рассказали “Ъ” в студии. Так, компании планируют совместный запуск и продвижение новых тематических каналов, а также сотрудничество в области создания и проката телевизионного контента. Само АО получит доступ к медиаконтенту из библиотеки студии, уточнил гендиректор телекомпании Николай Лукьянцев. Аудитория тематических каналов по итогам 2024 года вырастет более чем на 5%, рассчитывает гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий: «Этому будет способствовать продолжающееся импортозамещение каналов дистрибуции тематического видеоконтента, а также бум стримингового ТВ в России». Размер инвестиций в запуск в компаниях не раскрывают.

«Красный квадрат» занимается как производством проектов для федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия-1», ТНТ, СТС и др.), так и развитием собственной анимационной студии, мультимедийных спектаклей, мюзиклов, ледовых и цирковых шоу. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным бенефициаром ООО «Красный квадрат» является Аркадий Ротенберг. Выручка компании за прошлый год составила 4,7 млрд руб. при чистой прибыли в 56,4 млн руб. Годом ранее выручка ООО была на уровне 3,3 млрд руб. при чистом убытке в 362,6 млн руб.

Телекомпания «Стрим» производит и дистрибутирует 16 телеканалов, в их числе «Охота и рыбалка», «Еврокино», «Русский иллюзион», «Здоровое ТВ» и др. Совокупная аудитория каналов — более 90 млн зрителей. Сведения об учредителях АО «Телекомпания "Стрим"» скрыты. Выручка АО по итогам прошлого года составила 478,4 млн руб. при чистой прибыли в 56,7 млн руб.

По данным Mediascope TV Index (вся Россия, 4+), совокупная доля тематических телеканалов по итогам прошлого года выросла на 3% и составила 17,7%. Уточняется, что данные представлены с учетом просмотра на даче, а измеряемое тематическое ТВ — без учета каналов мультиплексов, но с подсчетом Discovery channel, RU.TV, «Дом кино», «Мульт», «Мосфильм. Золотая коллекция». В жанровой структуре тематических каналов по просмотру с августа прошлого года по июль лидируют кино и сериалы (62%), на следующем месте — познавательные каналы (12%), замыкает топ-3 детское телевидение (10%), следует из данных Mediascope (без учета ОТР, но с «Дом кино», «Мульт», «Мосфильм. Золотая коллекция»).

Рост рынка платного ТВ по итогам 2023 года остановился

Сейчас рынок платного телевидения с точки зрения абонентской базы перегрет, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Кроме того, он давно поделен между компаниями, отметил эксперт: «Поэтому "Стриму" и "Красному квадрату" придется решать вопрос технического охвата — обеспечивать договоры с крупнейшими кабельными сетями, операторами платного, спутникового и IP (цифровое) ТВ».

Инвестиции в запуск тематического канала могут составить порядка 20–30 млн руб., оценивает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. С точки зрения контента для нормальной ротации в эфире нужны десятки сериалов в год, отмечает он: «Первый продукт для телекомпании "Красный квадрат" сможет произвести через полтора-два года, а за год студия сможет производить три-четыре проекта». При этом тематическое телевидение для «Красного квадрата» может стать дополнительным способом монетизации своей библиотеки, считает Кирилл Танаев. По оценке Дениса Кускова, она насчитывает несколько тысяч единиц контента. Источник в отрасли уточняет, что если считать отдельные единицы контента (например, каждую серию различных шоу), то их число превысило 100–150 тыс., но если именно проекты — их порядка 5 тыс.

Юлия Юрасова

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