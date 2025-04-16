Глава фонда «Защитники Отечества» в Петербурге Александр Павлов попал в ДТП

Руководитель петербургского филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Александр Павлов попал в дорожную аварию в Ленобласти. Об этом со ссылкой на свои источники 16 апреля сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель петербургского филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Александр Павлов (второй слева).

Фото: Пресс-служба Смольного Руководитель петербургского филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Александр Павлов (второй слева).

Фото: Пресс-служба Смольного

По информации издания, ДТП произошло минувшей ночью в Гатчинском районе. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился возвращавшийся с работы господин Павлов, вылетел в кювет — водитель не справился с управлением. По предварительным данным, глава регионального отделения фонда отделался легкими ушибами.

Официальных сообщений о произошедшем пока не поступало. «Ъ-СПб» запросил информацию о состоянии здоровья Александра Павлова в фонде «Защитники Отечества».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге будут судить водителя, спровоцировавшего массовое ДТП с летальным исходом на Литейном проспекте.

Андрей Цедрик