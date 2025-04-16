Глава фонда «Защитники Отечества» в Петербурге Александр Павлов попал в ДТП
Руководитель петербургского филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Александр Павлов попал в дорожную аварию в Ленобласти. Об этом со ссылкой на свои источники 16 апреля сообщает 78.ru.
Руководитель петербургского филиала государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Александр Павлов (второй слева).
Фото: Пресс-служба Смольного
По информации издания, ДТП произошло минувшей ночью в Гатчинском районе. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился возвращавшийся с работы господин Павлов, вылетел в кювет — водитель не справился с управлением. По предварительным данным, глава регионального отделения фонда отделался легкими ушибами.
Официальных сообщений о произошедшем пока не поступало. «Ъ-СПб» запросил информацию о состоянии здоровья Александра Павлова в фонде «Защитники Отечества».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге будут судить водителя, спровоцировавшего массовое ДТП с летальным исходом на Литейном проспекте.