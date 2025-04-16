Украинского военнослужащего приговорили к 15 годам строгого режима

Стрелка 110-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Долинко признали виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за вторжение в Курскую область, сообщила Генпрокуратура. 2-й Западный окружной военный суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

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Осужденный вместе с другими украинскими военнослужащими вторгся утром 20 августа прошлого года в Суджанский район Курской области. Там он участвовал в удержании деревни Спальное, где оборудовал огневые позиции. Также украинец сражался с бойцами ВС РФ и запугивал мирных жителей. Через четыре дня военнослужащего задержали.

Ранее к 16–17 годам строгого режима приговорили четырех украинских военнослужащих, задержанных в деревне Гирьи Беловского района. Двое из них занимались разведкой, в то время как два водителя подвозили к деревне других бойцов ВСУ и материалы для укрепления позиций. 15 апреля за вторжение в Курскую область сроки получили три украинца.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко