Трех бойцов ВСУ приговорили за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры трем украинским военнослужащим: Сергею Харсуну, Святославу Мельнику и стрелку 22-й отдельной мехбригады ВСУ Александру Панову. Их всех признали виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. Фигуранты получили 15, 15,5 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, первые пять лет осужденные проведут в тюрьме.

В августе 2024 года Мельник и Харсун в составе групп украинских военнослужащих вторглись в Суджанский район Курской области и поехали в сторону Суджи и села Черкасская Конопелька. Изначально Святослав Мельник находился в Судже, но спустя два дня уехал в вышеназванное село. Там украинцы передавали данные о действиях бойцов ВС РФ, мешали работе власти и органов местного самоуправления, а также запугивали мирных жителей и мешали их эвакуации.

Александр Панов вторгся в Кореневский район в начале сентября. Вместе с другими военнослужащими он удерживал районный центр региона, участвовал в боевых действиях против ВС РФ и запугивал гражданских.

Харсун и Мельник сдались в плен 25 и 26 августа после атак ВС РФ. Панова также задержали спустя непродолжительное время. До вынесения приговора их содержали под арестом.

Ранее СКР опубликовал видео с допросом трех украинских военнослужащих, обвиняемых в обстреле мирных жителей села Ольговка. Они все признали вину в содеянном. 11 апреля за вторжение в Курскую область приговоры получили два украинца.

Никита Черненко