Четырем бойцам ВСУ дали до 17 лет за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры двум наводчикам-операторам и двум водителям 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ): Игорю Волкову, Евгению Дудко, Виталию Красику и Александру Образцову. Их всех признали виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за нападение на Курскую область, сообщила Генпрокуратура. Дудко назначили 17 лет колонии строгого режима, остальным — по 16 лет. Первые четыре года фигуранты будут отбывать в тюрьме.

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Суд установил, что 12 августа осужденные вместе с другими украинскими военнослужащими вторглись в Суджанский район Курской области. Оттуда они доехали до деревни Гирьи Беловского района, где оборудовали наблюдательно-огневые позиции. В деревне украинцы запугивали мирных жителей и препятствовали их эвакуации, участвовали в боях с ВС РФ.

Также Волков и Дудко передавали информацию о действиях российских военнослужащих. Водители Красик и Образцов в свою очередь подвозили к деревне других военнослужащих ВСУ, и материалы для укрепления боевых позиций. Всех четырех человек задержали бойцы ВС РФ менее чем через сутки, после чего фигуранты находились под арестом.

Суд регулярно выносит приговоры украинцам, участвовавшим в нападении на Курскую область. Днем ранее от 15 до 16 лет колонии получили три бойца ВСУ. Они участвовали в удержании Суджи, села Черкасская Конопелька и районного центра Кореневского района. Ранее СКР опубликовал видео с допросом украинцев, обстреливавших село Ольговка.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко