В Петербурге осудят водителя, спровоцировавшего массовое ДТП с летальным исходом

В Петербурге перед судом предстанет водитель, спровоцировавший массовую аварию на Литейном проспекте, которая закончилась летальным исходом. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в рамках ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека), материалы были направлены в Дзержинский райсуд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, 23-летний обвиняемый, находясь за рулем Toyota Camry, ехал на скорости около 88-110 км/ч по Литейному проспекту и при перестроении на трамвайные пути столкнулся с автомобилем Exeed LX, двигавшимся в попутном направлении. Exeed отлетел влево на проезжую часть, где в него врезались еще несколько машин.

В результате массового ДТП водитель одного из авто, участвовавших в аварии, погиб. Двое его пассажиров получили тяжелые травмы. Также пострадали три других водителя.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека попали в больницу после массового ДТП на Индустриальном проспекте.

Дарья Астанина