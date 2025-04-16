Немецкая Bosch не планирует возвращаться в Россию

Немецкий производитель холодильников и стиральных машин Bosch заявил «Ъ», что «не имеет никаких деловых отношений с Россией, а также не планирует это менять». Так компания прокомментировала информацию о перезапуске его российского завода управляющей компанией АО «Газпром бытовые системы» в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До этого момента Bosch не заявляла о своем уходе из РФ, но остановила локальное производство бытовой техники в марте 2022 года, аргументируя это ужесточением экспортного контроля и сложностями с поставками компонентов из Европы (см. «Ъ» от 15 марта 2022 года). Уже летом того же года стало известно, что немецкая компания начала поиск покупателя на российские активы (см. «Ъ» от 22 августа 2022 года).

В 2024 году президент РФ Владимир Путин передал во временное управление заводы Bosch и итальянской Ariston дочерней структуре «Газпрома» — АО «Газпром бытовые системы». В конце марта текущего года итальянская компания официально вернулась в РФ, после чего с нее было снято временное управление (см. «Ъ» от 27 марта).

Исходя из отчета российского юрлица компании — ООО «БСХ Бытовые приборы»,— опубликованного в «СПАРК-Интерфакс» 7 апреля, управляющая компания АО «Газпром бытовые системы» в 2025 году начнет производство бытовой техники на этих предприятиях (см. «Ъ» от 15 апреля). При этом 100% ООО «БСХ Бытовые приборы» до сих пор принадлежит немецкой BSH Hausgerate GmbH с уставным капиталом 3,2 млрд руб.

Подробнее в материале — «Наваристый Bosch».

Тимофей Корнев