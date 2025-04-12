Трое украинских военных признали вину в обстреле села Курской области

Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры допроса трех пленных военнослужащих 17-й танковой бригады ВСУ. Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко предъявлено обвинение в обстреле гражданского населения села Ольговка в Курской области. Им инкриминируют совершение террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Все трое украинских военнослужащих признали обстрелы села Курской области, следует из видеоматериалов, размещенных на канале пресс-службы СКР. По данным следствия, в результате их действий погибли по меньшей мере четверо жителей Ольговки. Обстрелы начались 7 августа прошлого года. Гражданская инфраструктура Ольговки получила серьезные повреждения. По меньшей мере десять россиян числятся пропавшими без вести.

Ранее СКР признал виновными четверых военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Они препятствовали эвакуации жителей деревни Спальное Суджанского района Курской области, угрожали им оружием и открывали по ним огонь.