Автомобили Jaecoo с петербургского «Автозавода АГР» начали поставлять дилерам

На Левашовском шоссе в Петербурге неподалеку от «Автозавода АГР» (бывшая площадка южнокорейской Hyundai) были замечены автовозы с новыми автомобилями китайского бренда Jaecoo. Об этом сообщил Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Напомним, что слухи о крупноузловом производстве Jaecoo на петербургском заводе ходили с конца прошлого года. По итогам первого квартала 2025-го бренд Jaecoo занял 9-е место в России по объему продаж (5036 машин, согласно данным Автостат). В марте марка опередила находящийся на 10-м месте Solaris, который выпускается на том же заводе АГР в Петербурге.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что несколько десятков новых автомобилей Jaecoo двух моделей — J7 и J8 ранее появились на одной из центральных парковок «Автозавода АГР» в Петербурге.

Андрей Цедрик