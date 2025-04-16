Йоко Оно рассказала, как ее травили фанаты The Beatles

Вдова Джона Леннона Йоко Оно рассказала в новом документальном фильме о той травле, которой она подвергалась по всему миру просто за то, что была «женщиной Леннона». Об этом она рассказала в новом документальном фильме «Одна к одному: Йоко и Джон», который вышел на экраны в США. Об этом сообщает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоко Оно в 2007 году

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Йоко Оно в 2007 году

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

«Вы знаете, это же я, судя по всему, развалила The Beatles. Когда я ходила беременной, мне присылали письма со словами: "Чтоб ты сдохла со своим ребенком"»,— рассказывает она. А когда Йоко Оно выходила с Джоном Ленноном на улицу, к ней часто подходили просто для того, чтобы сообщить, что она «уродливая япошка». По словам госпожи Оно, которой сейчас 92 года, из-за травли у нее было три выкидыша.

«Из-за того, что весь мир начал на меня нападать и весь мир хотел мне смерти, я стала заикаться… И неожиданно из-за моих отношений с Джоном меня стали считать уродиной»,— вспоминает она.

Фильм, снятый оскароносцем Кевином Макдональдом, рассказывает о жизни Джона Леннона и Йоко Оно в начале 1970-х, после распада группы. Исполнительными продюсерами фильма выступили сама госпожа Оно и Шон Леннон, сын Джона и Йоко.

Как началась битломания — в материале «Ъ» «По леннонским местам».

Виктор Буй