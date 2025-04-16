Гардероб составят удаленно

Россияне стали в 3,5 раза чаще обращаться к фэшн-экспертам, правда, теперь в основном онлайн. Спрос на офлайн-встречи за год вырос только на четверть, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги». По данным Росстата, больше половины потребителей теперь предпочитают онлайн-шоппинг. А посещаемость торговых центров снижается со времен COVID-19 каждый год на несколько процентов. Как поменялась работа стилистов? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Приходишь в торговый центр и не знаешь, в какой магазин идти», — как делятся собеседники “Ъ FM”, с этим сталкивается большинство потребителей. Проблема усугубилась с уходом зарубежных брендов, когда покупки происходят исключительно внутри страны, приходится разбираться в малоизвестных локальных марках. Поэтому спрос на стилистов обрел второе дыхание, считает стилист Влад Лисовец: «Когда ты приходишь в магазин знакомого бренда, который известен во всем мире, ты ему доверяешь, и покупая в нем одежду, ты понимаешь, что автоматически становишься модным и стильным, сегодня этого нет. Нужно с нуля искать что-то неизвестное. В России в принципе всегда было с этим делом непросто, потому что привозили к нам не самое-самое».

Подготовка в этом вопросе требуется и профессиональным участникам. И все же часть из них не хочет переходить в онлайн, делится куратор интенсива «Персональный стилист» в Британской высшей школе дизайна Екатерина Деева: «По отзывам многих моих коллег, это чуть более сложный формат. Востребованность стала вынужденной, исходя из обстоятельств — привычки и релокация клиентов. Не то чтобы это было слишком удачное решение, и я, и многие мои активно практикующие коллеги везде, где можно поработать с клиентом лицом к лицу, мы будем выбирать офлайн».

При этом найти в торговых центрах все для цельного образа уже нереально, считает стилист-имиджмейкер Наталья Токарева: «Даже если мы с клиентом идем по старинке в торговый центр, то из 15 вещей, которые входят в капсулу, где-то штук пять-шесть точно покупаем онлайн. Абсолютно спокойно относятся к примеркам, к возвратам. Нужно в бренде узнать свой размерный ряд. Естественно, они отличаются, грубо говоря, LIME и Love Republic — в одном месте у тебя может быть S-размер, в другом — M. Будет пара возвратов, зато потом легко заказывать свой точный размер».

В свою очередь фэшн-специалисты предлагают четкие инструкции: шопинг-лист с вещами и ссылки на онлайн-площадки и магазины. Самые востребованные по данным аналитиков услуги: создание персональной карты стиля, онлайн-разбор гардероба и подбор образа на мероприятие. Каждая услуга стоит в среднем сегменте около 10 тыс. руб., продолжает Наталья Токарева: «Я подросла в доходе за это время. Самая продаваемая услуга — это консультации. То есть это мы встречаемся онлайн, клиенты со всех стран мира, и я рассказываю, какие длины подходят, какие силуэты, какие факторы. И девчонки дальше идут уже сами в торговый центр. Предварительно, конечно, прошу как можно больше фотографий и определяю тип внешности, тип фигуры и составляю уже подробную карту стиля на 100 страниц. Потом мы созваниваемся, и клиент задает какие-то уточняющие уже вопросы».

По данным аналитиков, спрос на онлайн услуги фэшн-экспертов кратно растет и за пределами Москвы. Разбор гардероба по видеосвязи особенно популярен у жителей Иркутска, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска и Рязани. При этом к стилистам стало приходить больше молодых в возрасте 20-30 лет, они не обременены стереотипами старших поколений, рады переложить ответственность и дружат с технологиями.

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Владислав Викторов, Анжела Гаплевская