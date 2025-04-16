Сенаторы одобрили новые законы о борьбе с иностранным влиянием

Совет федерации на пленарном заседании 16 апреля одобрил пакет из трех законов, направленных на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту суверенитета». Документы были приняты Госдумой 8 апреля.

Первый закон вводит новые основания для признания иностранным агентом. В реестр Минюста будут включать за содействие иностранным организациям, действующим против интересов России, а также за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование. Основанием для признания иноагентом также послужит вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности России.

Второй закон позволит проводить судебное разбирательство и выносить приговор в РФ по преступлениям за «антироссийскую деятельность» (например, за призывы к терроризму и экстремизму, распространение фейков, дискредитацию вооруженных сил РФ и другое), даже если лица, их совершившие, находятся за рубежом.

Наконец, третий закон ужесточает наказание за ряд преступлений, совершенных из корыстных побуждений или по найму. В частности, по некоторым из них отменяется принцип преюдиции, а по статьям Уголовного кодекса о дискредитации армии и призывах к антироссийским санкциям вводится конфискация имущества.

Напомним, пакет законопроектов об ограничении иностранного влияния был внесен в Госдуму 21 марта группой из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Как Госдума одобрила новые ограничения для иноагентов без «либеральных» поправок КПРФ — в материале «Ъ» «Милость к попавшим».

Божена Иванова