Пашинян: Конституция Армении не может ссылаться на Декларацию о независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в тексте новой конституции не должно быть ссылки на Декларацию независимости, в которой упоминался Нагорный Карабах. На исключении упоминания документа настаивал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Пашинян выразил мнение, что текст декларации не предполагает существования независимого государства Армения. «Это просто невозможно... Я могу сказать, что в новой конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости. Но решать народу Армении»,— заверил премьер (цитата по ТАСС).

Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года. Она основана на постановлении Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что декларация «содержит территориальные претензии к Азербайджану». 5 октября 2023 года Никол Пашинян подписал документ о признании территории Карабаха за Азербайджаном. Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование с 1 января 2024 года.

Изменение конституции Армении является одним из условий подписания мирного договора с Азербайджаном. Текст нового документа, для согласования которого армянские власти намерены провести референдум, планируется подготовить к июню 2026 года. Господин Пашинян призывал армянский народ прекратить выступать за присоединение Карабаха.

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