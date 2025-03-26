Пашинян: армянский народ не должен выступать за присоединение Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал население остановить «карабахское движение». По его убеждению, такое направление политики может вновь воспрепятствовать становлению армянской государственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть фундаментальный вопрос, он следующий: хотим ли мы, Республика Армения, народ Армении, продолжать карабахское движение (движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении.— "Ъ") или нет... Хочу четко и недвусмысленно заявить, что мы не должны продолжать карабахское движение»,— сказал господин Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте. Фрагмент его речи опубликован в Telegram-канале NEWS.am.

Премьер-министр добавил, что Ереван настроен обсуждать роспуск Минского ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Однако этот вопрос откладывается, поскольку армянская сторона хочет убедиться в отсутствии у Азербайджана намерения перенести «конфликтную логику на территорию Армении».

13 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о согласовании мирного договора с Арменией. Документ может завершить вспыхнувший в 1980-е годы конфликт. В числе прочих требований перед подписанием соглашения Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции.

Подробности — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».