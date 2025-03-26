Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пашинян: армянский народ не должен выступать за присоединение Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал население остановить «карабахское движение». По его убеждению, такое направление политики может вновь воспрепятствовать становлению армянской государственности.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть фундаментальный вопрос, он следующий: хотим ли мы, Республика Армения, народ Армении, продолжать карабахское движение (движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении.— "Ъ") или нет... Хочу четко и недвусмысленно заявить, что мы не должны продолжать карабахское движение»,— сказал господин Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте. Фрагмент его речи опубликован в Telegram-канале NEWS.am.

Премьер-министр добавил, что Ереван настроен обсуждать роспуск Минского ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Однако этот вопрос откладывается, поскольку армянская сторона хочет убедиться в отсутствии у Азербайджана намерения перенести «конфликтную логику на территорию Армении».

13 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о согласовании мирного договора с Арменией. Документ может завершить вспыхнувший в 1980-е годы конфликт. В числе прочих требований перед подписанием соглашения Азербайджан настаивает на изменении армянской конституции.

Подробности — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Новости компаний Все