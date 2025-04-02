Алиев призвал Армению выполнить условия для подписания мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не выдвигал дополнительных требований к Еревану для подписания мирного договора. При этом азербайджанские власти все еще ждут выполнения условий, о которых было заявлено еще до согласования документа,— роспуска Минской группы ОБСЕ и изменения конституции Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«На сегодняшний день текст мирного договора, состоящий из 17 пунктов, полностью согласован. Никаких дополнительных условий Азербайджан не выдвигает. Наши условия известны Армении, они не новы. Мы давно заявили об этих условиях. Однако мы до сих пор не получили от Армении серьезного ответа»,— сказал Ильхам Алиев на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Баку (цитата по Report.az).

Претензии Баку к армянской конституции обусловлены тем, что в основном законе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией к республике. Текст нового документа, для согласования которого армянские власти намерены провести референдум, планируется подготовить к июню 2026 года.

Требование о ликвидации Минской группы ОБСЕ Азербайджан обосновывает тем, что формат, созданный в 1992 году для поиска решения конфликта в Нагорном Карабахе, утратил актуальность. К тому же деятельность группы с 2022 года приостановлена, поскольку ее сопредседатели — Россия, США и Франция — прекратили взаимодействие по этому вопросу. Армянская сторона призывала подписать мирное соглашение до урегулирования этих спорных моментов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян