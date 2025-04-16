Михаил Евраев прокомментировал отсутствие главврачей в ряде больниц

В Ярославской области главные врачи больниц должны быть ответственными и заинтересованными в развитии медицинских учреждений, сказал губернатор Михаил Евраев в ходе отчета в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

К господину Евраеву обратился заместитель председателя комитета по здравоохранению депутат Валентин Журавлев. Он сообщил, что нехватка главврачей в регионе составляет девять человек, и спросил о приоритетах в кадровой политике в сфере здравоохранения. Михаил Евраев не согласился с тем, что в регионе есть нехватка главврачей.

«У нас хватает главных врачей. В кадровой политике приоритеты довольно понятные. Главный врач — это, в первую очередь, организатор здравоохранения, руководитель, менеджер. И каждый главный врач оценивается по тому, что у него происходит в больнице, какое отношение к пациентам, развивается ли больница, решаются ли вопросы, что происходит с заработной платой, оказываются ли дополнительные услуги или просто понарошку существуют»,— сказал Михаил Евраев.

Он добавил, что также учитывается уровень кредиторской задолженности больниц. Особо глава региона подчеркнул, что главные врачи должны быть заинтересованы в развитии медицинских учреждений.

«Мы с вами можем любые стены построить, любое оборудование приобрести, но если у нас не будет ответственных, инициативных людей, переживающих за свое дело, работающих над решением проблем, у нас дело не пойдет»,— заключил губернатор.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что министерство здравоохранения Ярославской области не продлило контракт с главным врачом больницы №9 Станиславом Белокуровым, также пост главврача ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3» покинула Ирина Комарова.

Алла Чижова