Депутат: с главврачом ярославской больницы №9 не продлили контракт

Министерство здравоохранения Ярославской области не продлило контракт с главным врачом больницы №9 Станиславом Белокуровым. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказала депутат, председатель фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Белокуров

Фото: Ярославская областная дума Станислав Белокуров

Фото: Ярославская областная дума

«Вчера мне стало известно, что не продлевают контракт с главным врачом девятой больницы Белокуровым Станиславом Юрьевичем. Это наш бывший коллега. Очень неожиданно. Заслуженный управленец, который отдал не один десяток лет ярославскому здравоохранению. Кто придет на его место?»,— сказала депутат.

В министерстве здравоохранения региона информацию об увольнении Станислава Белокурова «Ъ-Ярославль» не подтвердили и не опровергли, потребовав официальный запрос. Глава коммунистов в думе предложила обсудить ситуацию с кадрами в региональном здравоохранении на заседании профильного комитета.

«Нам необходимо подготовить на комитете по здравоохранению обращение в минздрав РФ о нездоровой ситуации в отрасли здравоохранения. Отсутствие 8 главный врачей в 8 центральных районных больницах — это уже о чем-то говорит»,— сказала Елена Кузнецова.

Станислав Белокуров с 2006 года работал главным врачом медсанчасти «Автодизель», впоследствии преобразованной в больницу №9. Награжден знаком «Отличник здравоохранения РФ» и «Почетным знаком города Ярославля» третьей степени, другими наградами, в 2011 году был признан «Руководителем года в области здравоохранения». Являлся депутатом Ярославской областной думы 6-го созыва (2013-2018) и муниципалитета Ярославля (2004-2012).

Антон Голицын