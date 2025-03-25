Главврач ярославской детской поликлиники №3 покидает пост

Главный врач ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3» Ирина Комарова покидает пост. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Народный фронт Фото: Народный фронт

Согласно данным kartoteka.ru, этот пост госпожа Комарова занимает с 31 мая 2011 года. В сообщении портала указывается, что контракт с ней продлевать не будут. Кто займет должность главного врача, пока неизвестно. К настоящему моменту эту информацию в областном минздраве не прокомментировали.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что министерство здравоохранения Ярославской области не продлило контракт с главным врачом больницы №9 Станиславом Белокуровым.