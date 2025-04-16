Интернациональный по долгу

17 апреля стартует 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который продлится до 24 апреля. На его площадках будет показано около 200 фильмов. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В этом году ММКФ отмечает свое условное 90-летие — впервые он состоялся в 1935 году и назывался тогда Советским кинофестивалем в Москве. Потом, правда, его история прервалась на целых 24 года, так что и порядковый номер смотра в этом году не круглый, и никаких праздничных мероприятий в программе не предусмотрено.

Гораздо больше внимания уделяется 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: дате посвящены две ретроспективы, фильм открытия и одна из картин конкурса «Русские премьеры».

Представляя программу фестиваля, его программный директор Иван Кудрявцев, уже по традиции отчитался о росте всяческих показателей. По его словам, в этом году на ММКФ было подано более 1600 заявок, что на 17% больше, чем в прошлом. Однако фильмов в итоге покажут меньше: 200 против прошлогодних 240. А все потому, что отбор стал строже, так что качество представленных картин, коли так, должно быть выше прежнего.

«В конкурсных программах у нас 25 мировых международных премьер и 50 стран-участниц, 24 — из списка недружественных государств,— подчеркивал господин Кудрявцев.— Топ практически не изменился: на первом месте Россия — 122 премьеры, затем Китай — 20 картин. Поменялись местами Испания и Франция: первая представит 15 фильмов, Франция — 13. Иран уступил пятое место Аргентине, представляющей 12 интересных фильмов».

В основном конкурсе в этом году три российские картины. «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, чей «Блокадный дневник» победил на ММКФ в 2020 году, рассказывает о пожилой семейной паре питерских интеллигентов, которых сыграли Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. Полнометражный игровой дебют Михаила Архипова «Планета» — это «байопик» вымышленного советского режиссера, прототипом которого стал пионер в области визуальных эффектов Павел Клушанцев. Фильм «Семейное счастье» Стаси Толстой, участвовавшей в ММКФ-2022 со своим дебютом «Тайное влечение», снова посвящен той же теме, что и тогда,— отношениям молодой девушки и мужчины намного старше.

Также в основном конкурсе представлены фильмы «Воздушный змей» Алессандро Тонды (Италия, Бельгия), «Время жатвы» Анвара и Эмира Хассанпуров (США, Турция), «День цветения хлопка» Щин Гён Су (Республика Корея), «Для твоего же блага» Акселя Монсу (Аргентина), «Дом в огне» Дани де ла Ордена (Испания), «Мудрость кита» Ондера Шенгюла (Турция), «Нестандартное мышление» Мариано Хьютера (Аргентина), «Там, за мачтой» Мохаммада Нуруззамана (Бангладеш, Нидерланды, Германия) и «Элизиум» Прадипа Курбы (Индия).

Выбирать среди них лучший будет жюри во главе с испанским режиссером и продюсером Луисом Миньярро.

Помогут ему в этом нелегком деле актриса, певица, телеведущая и продюсер Бошра из Египта, французский сценарист, режиссер и продюсер румынского происхождения Корнел Георгицэ, американский актер Джон Робинсон и наши соотечественники — режиссер Алексей Герман-младший и актриса Марьяна Спивак.

В конкурс «Русские премьеры», который проводится в рамках ММКФ с 2022 года (и пока что кажется, положа руку на сердце, более живым и релевантным, по крайней мере для отечественного кинопроцесса), вошло семь картин: «Волки» Михаила Кулунакова, «Легенды наших предков» Ивана Соснина, «Мужу привет» Антона Маслова, «Почтарь» Андрея Разенкова, «Туда» Ивана Петухова и два режиссерских дебюта — «Бесконечный апрель» Антона Бутакова и «Самозванцы» Марии Рейзен. Оценивать их будет жюри в составе режиссеров разных поколений — Владимира Грамматикова и Анны Матисон, а также продюсера Сергея Титинкова.

Кроме того, на ММКФ пройдут конкурсы короткометражного и документального кино. В первом из них представлено 13 фильмов, во втором — 8, в том числе 2 российских: «Реверс» Ивана Твердовского об иностранных журналистах в Донбассе и «Зимник» Юрия Дорохина о водителях большегрузов, которые доставляют оборудование на удаленное нефтяное месторождение. Жюри этих программ возглавят соответственно турецкий актер Эркан Колчак Кёстендиль и американский писатель и общественный деятель Питер Кузник, работавший с Оливером Стоуном.

Сериальную программу «Первая серия», дебютировавшую на ММКФ в 2019 году, в этот раз решено поставить на паузу.

Однако без премьеры многосерийного проекта зрители не останутся: в рамках фестиваля пройдет спецпоказ «Путешествия на солнце и обратно» Романа Михайлова, самого плодовитого российского режиссера последних трех лет, уже обретшего культовый статус.

Теперь он решил вслед за своими коллегами высказаться на тему 90-х. Все семь эпизодов сериала будут показаны на одном сеансе продолжительностью пять с половиной часов.

Откроет фестиваль, как “Ъ” сообщал ранее, военная драма Сергея Коротаева «В списках не значился» по повести Бориса Васильева. Владимир Машков выступает в этом проекте в качестве продюсера и исполнителя одной из ролей. А фильмом закрытия станет мелодрама аргентинского режиссера Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть» о мужчине и женщине, чья история любви разворачивается в мире их собственных фантазий.

Юлия Шагельман