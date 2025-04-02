Московский кинофестиваль откроется фильмом «В списках не значился» с Машковым

Фильмом открытия XLVII Московского международного кинофестиваля (ММКФ) станет экранизация повести Бориса Васильева «В списках не значился» о молодом солдате, защищающем Брестскую крепость от нацистов в первые дни Великой Отечественной войны. Одну из главных ролей в ней сыграл Владимир Машков, который также участвует в проекте в качестве продюсера. Проект реализован «Газпром-медиа холдингом», телеканалом НТВ, кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production, ТРОМЕДИА и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда кино и правительства Москвы. Дистрибутором картины выступает «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр со съемок фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Фото: Газпром-Медиа Кадр со съемок фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Фото: Газпром-Медиа

На пресс-конференции, где была представлена программа ММКФ, программный директор фестиваля Иван Кудрявцев назвал «В списках не значится» «новаторской и во многом прорывной картиной», подчеркнув, что это очень зрелищное кино. После фестивальной премьеры 1 мая фильм выйдет в широкий прокат, и господин Кудрявцев отметил, что его создатели рассчитывают повторить зрительский и кассовый успех картины Сергея Урсуляка «Праведник», также посвященной событиям Великой Отечественной.

В нынешнем году ММКФ пройдет с 17 по 25 апреля. В конкурсных программах заявлены фильмы из 50 стран, при этом господин Кудрявцев подчеркнул, что 24 из них — из списка недружественных.

«Топ по странам-участницам в текущем году у нас практически не изменился,— сказал он.— Россия (находится.— "Ъ") на первом месте, Китай — на втором. Испания и Франция поменялись местами, заняв третье и четвертое места. Пятерку замыкает Аргентина». Также программный директор ММКФ сообщил, что в нынешнем году на участие в фестивале было подано более 1600 заявок, что на 17% больше, чем в прошлом.

Юлия Шагельман