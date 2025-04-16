Глава Городецкого округа высказался за полный запрет продажи алкоголя
В Городецком округе нужно полностью запретить торговлю спиртным, считает глава местной администрации Александр Мудров. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя обновленный законопроект об ограничении продажи алкоголя в Нижегородской области.
Александр Мудров
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», теперь власти предлагают разрешить торговлю спиртным с 14:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 16:00 по субботам. Ограничения не коснутся общепита и магазинов беспошлинной торговли.
Александр Мудров отметил, что «горячо поддерживает» этот законопроект. По его словам, большинство происшествий и преступлений в округе совершается пьяными людьми и «это следует остановить».
«Наш округ богат не только своей историей, но, к сожалению, и магазинами-наливайками. Они открыты на каждом углу — рыночная экономика! Но в данном случае не спрос рождает предложение, а предложение поддерживает спрос!»— подчеркнул господин Мудров.