Глава Городецкого округа высказался за полный запрет продажи алкоголя

В Городецком округе нужно полностью запретить торговлю спиртным, считает глава местной администрации Александр Мудров. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя обновленный законопроект об ограничении продажи алкоголя в Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», теперь власти предлагают разрешить торговлю спиртным с 14:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 16:00 по субботам. Ограничения не коснутся общепита и магазинов беспошлинной торговли.

Александр Мудров отметил, что «горячо поддерживает» этот законопроект. По его словам, большинство происшествий и преступлений в округе совершается пьяными людьми и «это следует остановить».

«Наш округ богат не только своей историей, но, к сожалению, и магазинами-наливайками. Они открыты на каждом углу — рыночная экономика! Но в данном случае не спрос рождает предложение, а предложение поддерживает спрос!»— подчеркнул господин Мудров.

Елена Ковалева