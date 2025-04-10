Нижегородские власти хотят запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Минэкономразвития Нижегородской области 9 апреля опубликовало для обсуждений обновленный проект закона об ограничении продажи алкоголя. Оценка регулирующего воздействия продлится до 8 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Власти предлагают запретить розничную продажу алкоголя в воскресенье, в субботу разрешить торговлю с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00. Эти ограничения не коснутся общепита и магазинов беспошлинной торговли. На время запрещенных часов нельзя будет демонстрировать алкогольную продукцию в торговом объекте.

Также планируется запретить продажу алкоголя в прикассовой зоне, кроме случаев размещения контрольно-кассовой техники в местах, специально отведенных для продажи алкоголя или в специализированных стационарных торговых объектах. При этом в обновленном законопроекте нет нормы о запрете продажи алкоголя в магазинах площадью менее 100 кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», изменения об ужесточении продажи алкоголя инициировал губернатор Глеб Никитин — как часть мер по повышению рождаемости. Изначально предлагали в выходные оставить продажу алкоголя с 10:00 до 16:00. В будни — сократить время на два часа (с 09:00 до 20:00). Сейчас алкоголь в регионе можно продавать с 09:00 до 22:00.

На первый законопроект поступило почти 300 замечаний и предложений. В основном они касались нормы о запрете торговать в небольших магазинах. После получения замечаний власти решили доработать документ.

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ирина Швецова