Зарплатам медиков измерят температуру

Минтруд предложил новый индикатор для оценки соблюдения трудовых прав врачей и медсестер — он будет отслеживать «массовое» сокращение зарплат не менее чем у четверти персонала отдельных медучреждений. Данные служба будет получать из Социального фонда, они станут основанием для внеплановых проверок больниц и клиник, где такая динамика будет отмечена. Нововведение, впрочем, коснется только медиков, которые получают специальные социальные выплаты из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Минтруд предлагает расширить перечень индикаторов, который Роструд сможет использовать для оценки соблюдения трудовых прав медицинских работников. Ведомство опубликовало соотвествующий проект министерского приказа на портале regulation.gov.ru. Уровень оплаты труда медработников уже давно беспокоит правительство — после того как дополнительные выплаты врачам за работу во время пандемии коронавируса себя исчерпали, Белый дом по поручению президента ввел для ряда наиболее низкооплачиваемых категорий специальные доплаты из федерального бюджета. Они полагаются медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах. С 1 марта 2024 года в городах с населением 50–100 тыс. человек врачи стали дополнительно получать 29 тыс. руб., средний медперсонал — 13 тыс. руб. В меньших населенных пунктах доплата врачам составит 50 тыс. руб., медработникам — 30 тыс. руб.

Уровень зарплат именно этих категорий работников и будет контролировать Роструд. «Снижение в предыдущем отчетном квартале заработной платы у 25 процентов и более работников медицинской организации отдельных категорий медицинского персонала» станет основанием для проведения службой внеплановой проверки. Данные будут поступать в Роструд из Социального фонда — он собирает детализированную статистику по медицинским работникам с 2022 года.

Отметим, что новый подход к оценке рисков сокращения зарплат медиков — не единственное нововведение в части контроля их доходов. В конце 2024 года Минтруд предложил добавить в перечень из шести существующих индикаторов риска нарушений, которые используются Рострудом в обоснование решений о внеплановой проверке, еще четыре. В том числе один из них позволяет отследить выплату зарплаты ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) в течение каждого месяца предыдущего квартала для 60 и более работников, если их доля составляет не менее 50% штата (касается всех организаций). Также теперь служба учитывает сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при стабильной численности работников не менее 15 человек.

В целом по стране, впрочем, зарплаты в системе государственного здравоохранения растут — по итогам девяти месяцев 2024 года, по данным Росстата, средняя зарплата врача в РФ превысила 120 тыс. руб., а медсестер — 60 тыс. руб. Показатель, однако, не позволяет оценить разброс выплат, который может существовать в отрасли: единой тарифной сетки у этой категории бюджетников не существует, и в ряде регионов полномочиями по определению зарплат обладают даже не муниципалитеты, а отдельные государственные больницы и клиники.

Реформа зарплат, которую Минтруд готовил в 2021 году, была призвана привести оплату труда медиков к единообразию, однако из-за нехватки бюджетных средств ее отложили. Теперь ведомство планирует вернуться к ней и запустить соответствующий пилотный проект в трех регионах страны в 2025 году — впрочем, как сообщили “Ъ” в профсоюзе работников здравоохранения РФ и в профсоюзе «Действие», пока конкретные даты начала пилота и категории работников, которые примут в нем участие, не определены.

Анастасия Мануйлова