Премьер Албанезе наобещал на три года вперед

Австралийский премьер Энтони Албанезе объявил в пятницу, 28 марта, о проведении в стране парламентских выборов, назначив их на 3 мая. Решение не тянуть с выборами было принято вскоре после обнародования властями мер по снижению налогов и стоимости жизни. Это, по логике главы правительства, позволит правящей партии, борющейся за лидерство с правоцентристской оппозицией в лице Либерально-национальной коалиции, вернуть поддержку избирателей. Вспомнили политики Австралии и про Дональда Трампа.

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Фото: AAP / Mick Tsikas / Reuters Австралийский премьер Энтони Албанезе

Фото: AAP / Mick Tsikas / Reuters

Согласно законам Австралии, срок полномочий парламента и премьера составляет три года. Это значит, что лидер Лейбористской партии Энтони Албанезе, возглавивший страну летом 2022 года, должен был объявить новые выборы до конца мая. Но он предпочел немного ускориться, назначив в пятницу, 28 марта, голосование на 3 мая.

На протяжении большей части нынешнего правления лидер лейбористов Албанезе довольно уверенно лидировал в рейтингах, опережая по уровню одобрения главу оппозиционной коалиции Питера Даттона. Но на фоне роста стоимости жизни рейтинги его лично и всей партии стали проседать. В феврале, согласно опросу Australian Financial Review, оппозиция пользовалась поддержкой 52% австралийцев, 48% предпочитали лейбористов. К марту, по данным опроса службы Yougov, позиции двух партий сравнялись, замерев на уровне 50%.

И чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, на этой неделе господин Албанезе представил ряд мер по снижению стоимости уровня жизни. 25 марта австралийцам были обещаны сразу

два раунда снижения налогов на сумму 17,1 млрд австралийских долларов ($10,7 млрд),

продление действия льгот на электроэнергию до конца года,

увеличение финансирования государственных школ

и сокращение задолженности студентов.

Кроме того, премьер пообещал инвестировать в государственное здравоохранение 8,5 млрд австралийских долларов ($5,3 млрд).

И даже рассказал соотечественникам о том, как его мать-пенсионерку лечили в той же государственной больнице, что и одного австралийского миллиардера. По мысли премьера, это стало возможным благодаря усилиям его лейбористского правительства на поприще здравоохранения, которое — приди к власти нынешняя оппозиция — ждет неминуемый регресс и сокращение госфинансирования.

Впрочем, лидер коалиции Питер Даттон уже заявил, что тоже намерен повышать расходы на медицину, причем назвал ту же сумму инвестиций, что и лейбористы. Кроме того, правоцентрист пообещал бороться с жилищным кризисом в Австралии, сделав ставку на сокращение миграции в страну сразу на четверть, что, по его расчетам, позволит «освободить» больше домов для коренных жителей. А также — сократить расходы на электроэнергию для малого бизнеса и домохозяйств.

«Если энергия недоступна и ненадежна, это катастрофа для экономики»,— сказал в конце этой недели Питер Даттон, критикуя лейбористов за движение к возобновляемым источникам энергии.

И пообещал, что в случае победы правительство под его руководством зарезервирует газ, еще не расписанный по экспортным контрактам, для внутренних нужд, чтобы сбить цены на электроэнергию. «Важно, чтобы мы выполняли наши зарубежные экспортные контракты, но не менее важно обеспечить, чтобы мы могли в первую очередь заботиться об австралийцах»,— сказал он. Наконец, в долгосрочной перспективе господин Даттон заявил о планах внедрить в стране, где сосредоточены крупнейшие в мире запасы урана, атомную энергетику.

В нынешнюю предвыборную кампанию, по крайней мере на ее старте, вопросы уровня жизни и национальной экономики заметно затмили вопросы внешней политики, хотя три года назад чуть ли не главной темой дебатов стала «китайская угроза». Впрочем, один внешнеполитический аспект уже проявился: речь о вопросе о том, кто из лидеров лучше всего наладит отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Как заявил Албанезе, его правительство «ежедневно взаимодействует» с администрацией Трампа по поводу введенных Штатами тарифов на сталь и алюминий, затрагивающих австралийский экспорт. Хотя, по оценке местных экспертов, повышение тарифов США окажет скромное влияние на Австралию к 2030 году.

«Это действительно история австралийской исключительности в условиях глобальной экономической неопределенности»,— признал на нынешней неделе министр финансов Джим Чалмерс.

Кроме того, не называя соперника по имени, премьер попытался представить его в качестве подражателя американского лидера. «Есть целый ряд идей, заимствованных у других, но нам нужен австралийский путь»,— отметил премьер, намекая на обещание Даттона урезать 36 тыс. рабочих мест на госслужбе и его прежние меры по отзыву виз у мигрантов с криминальным прошлым.

Впрочем, сам Даттон сконцентрировался на тезисе о том, что работа министром обороны в прошлом правительстве Австралии в годы предыдущей администрации Трампа — это его преимущество. Напомним, что в 2021 году Канберра и Вашингтон заключили вместе с Лондоном пакт AUKUS, что открыло путь к появлению у Австралии в будущем атомных подлодок.

Наталия Портякова