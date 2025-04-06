Карнавал вооружений

В Бразилии завершилась крупная по региональным меркам выставка вооружений и систем двойного назначения LAAD 2025, на которой «Рособоронэкспорт» представил новейшие образцы военной техники, разработанной или модернизированной с учетом опыта специальной военной операции. Публично о новых контрактах не объявлялось, но само присутствие России на выставке после шестилетней паузы, по мнению экспертов, отражает возросший интерес стран Латинской Америки к диверсификации источников приобретения военных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В бразильском Рио-де-Жанейро 4 апреля завершилась четырехдневная Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD 2025. Она проводится раз в два года, но в двух предыдущих мероприятиях Россия не участвовала: в 2021 году причиной стали пандемийные ограничения, а в 2023-м российские оборонщики предпочли сфокусироваться на производстве техники для специальной военной операции (СВО).

Как сообщили “Ъ” в «Рособоронэкспорте» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех»), промежуточными итогами LAAD 2025 можно считать консультации и переговоры с делегациями дружественных России стран по ряду проектов, касающихся совместного производства продукции российской оборонки с возможностью локализации на территории партнеров.

Предположительно, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах к нему, экспортных версиях средств ПВО, многоцелевых вертолетах (включая Ка-226Т), истребителях Су-57Э и авиадвигателях, а также о новейших авиационных ракетах.

В число последних могут входить средства поражения, показанные Россией на последних крупных авиасалонах: об обсуждении возможности организации их производства «на территории стран-партнеров» в феврале говорил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Напомним, что ранее на выставках Zhuhai Airshow 2024 (КНР), Aero India 2025 (Индия) и IDEX 2025 (ОАЭ) демонстрировались несколько типов таких изделий: РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов, Х-35УЭ для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ для высокоточного поражения наземных объектов, Х-58УШКЭ — ракета большой дальности для поражения наземных радиолокационных станций, Х-69 — крылатая малозаметная ракета нового поколения.

Отдельно в «Рособоронэкспорте» упомянули относительно новые для российских производителей линейки продукции: БПЛА «Орлан-10Е», «Орлан-30» и «Орион-Э», барражирующие боеприпасы семейства «Куб» и комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Как сообщает бразильский журнал Sociedade Militar, одной из тем обсуждения с делегацией РФ стало создание на территории Бразилии завода для производства, сборки и обслуживания российских вертолетов серии «Ми». Отметим, что в 2008–2014 годах РФ поставила Бразилии 12 вертолетов Ми-35М3 на сумму около $150 млн. Но позже у покупателей возникли проблемами с их обслуживанием, и в 2022 году «Ми» были сняты с вооружения.

Несмотря на этот негативный опыт, местные военные эксперты с оптимизмом восприняли уже сам факт участия России в выставке. «Присутствие на LAAD таких крупных держав, как Россия, демонстрирует растущий интерес Латинской Америки к диверсификации источников приобретения военных технологий. <…> Россия представляет собой еще один стратегический вариант»,— говорится в материале Revista Sociedade Militar.

Среди видов вооружений, традиционно интересующих страны этого региона, следует назвать российские системы ПВО и авиатехнику, которые уже эксплуатируются там в военных и гражданских целях, говорит научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. «А с учетом приобретенного в ходе СВО огромного опыта можно сказать, что их привлекательность на рынке существенно возросла»,— подчеркивает эксперт. Он не исключает, что предварительные переговоры могут начаться в ближайшее время, а к моменту, когда боевые действия на Украине так или иначе завершатся, новые соглашения и контракты уже будут готовы к запуску в работу — с учетом возможного ослабления санкционных ограничений.

Дмитрий Сотак