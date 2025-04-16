Адаптационный курс для мигрантов внедрят в 70 субъектах до конца 2025 года

Адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), будет внедрен в 70 субъектах до конца 2025 года. Также в этом году планируется создание адаптационных центров для мигрантов в пяти субъектах. Об этом рассказал глава ФАДН Игорь Баринов на заседании итоговой коллегии ведомства. Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О разработке адаптационного курса ФАДН сообщило в июле 2024 года. Он представляет собой 70-минутную лекцию, рассказывающую иностранцам о положениях миграционного и трудового законодательства РФ, а также о правилах поведения в стране и конкретных регионах. 15 июля замглавы агентства Станислав Бедкин сообщил, что курс успешно прошел апробацию в четырех регионах РФ, включая Московскую область. После тестирования ФАДН внесло уточнения в программу, а затем направило обновленный курс во все регионы.

Господин Баринов отметил, что на сегодняшний день все субъекты уже подготовили «региональные компоненты курса», которые учитывают исторические, социальные и национально-культурные особенности пребывания иностранцев. Планы по внедрению курса в 70 субъектах утверждены, а мероприятия по адаптации включены в госпрограммы и обеспечены финансированием.

Центры, которые планируется открыть в пяти субъектах, будут организованы на базе госучреждений или автономных некоммерческих организаций, учредителем которых является регион.

О курсе — в материале «Ъ» «Не свистеть, не цыкать, баранов не резать».

Полина Мотызлевская