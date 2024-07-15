Не свистеть, не цыкать, баранов не резать

“Ъ” ознакомился с адаптационным курсом для трудовых мигрантов из Центральной Азии, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Как оказалось, курс представляет собой 70-минутную лекцию. За это время иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве РФ. Также мигрантам расскажут о правилах поведения в стране и конкретном регионе, в том числе посоветуют не свистеть женщинам и мужчинам, а также не обсуждать прохожих на родном языке. Кроме того, иностранцев ждет короткий урок истории, где среди прочего напомнят, что «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться». Регионы должны приступить к внедрению курса в ближайшее время, говорят в ФАДН. Эксперт приветствует появление программы, но сомневается в ее высокой эффективности.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Федеральное агентство по делам национальностей в рамках адаптации мигрантов намерено поговорить с ними в том числе о допустимости молитвы в общественных местах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На прошлой неделе заместитель главы ФАДН Станислав Бедкин сообщил, что разработанный агентством курс по социально-культурной адаптации мигрантов из Центрально-Азиатского региона успешно прошел апробацию в четырех регионах РФ, включая Московскую область. После тестирования ведомство внесло уточнения в программу, а затем направило обновленный курс во все регионы. «На сегодняшний день большинство субъектов РФ разработали свой региональный компонент, то есть особенности своей культуры, особенности традиций каждого субъекта»,— добавил господин Бедкин.

“Ъ” ознакомился с курсом ФАДН. Он представляет собой одно лекционное занятие, рассчитанное на 70 минут.

Оно разделено на четыре части: «Основы миграционного и трудового законодательства РФ», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ», «История отношений России и стран Центральной Азии».

В первом разделе мигрантам достаточно подробно рассказывают о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также о правилах оформления патента и заключения трудового договора.

Здесь же лектор должен упомянуть о возможности «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах». На этом этапе разбираются все возможные ситуации, например что делать, если миграционная карта порвалась или испачкалась.

«Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными, и, наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, поэтому вести себя нужно так, как принято в России»,— говорится в блоке «Основы неформального поведения в России».

Авторы подчеркивают важность знания русского языка: «Россияне — многонациональный народ, но все говорят по-русски». Здесь же разбираются культурные нюансы: «Обращения "брат" или "сестра" не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми». Также иностранцам «не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей».

«Важно помнить, что Россия — светское государство,— подчеркивает ФАДН.— В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных». Здесь же упоминается, что «в России всегда проявляется особое отношение к памяти о Великой Отечественной войне», поэтому «вести себя у памятников Великой Отечественной войны, в том числе у Вечного огня, нужно соответствующе, с уважением, а их осквернение строго карается».

В этом же разделе говорится об «основах поведения с противоположным полом». «Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам,— сообщают авторы лекции.— Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно соответственно. Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство». Также «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины». Наконец, «недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин».

Третья часть — о наказаниях за нарушение законов РФ, прежде всего миграционного законодательства.

Еще мигрантов предупреждают о недопустимости «участия в экстремистской и террористической деятельности» или содействия таковой: «Обратите внимание, что иногда эта опасность приходит вместе с хорошо знакомым человеком, который вежливо обращается к вам с просьбой что-то передать другому человеку». Также ФАДН призывает иностранцев: «Не ходите на митинги, демонстрации — обычно их организаторы просто хотят вас использовать для своих целей. Митинги и демонстрации без разрешения властей в России запрещены. Участников задерживают и штрафуют, а иностранных граждан могут депортировать из России». В этом же разделе приведены позитивные примеры поведения мигрантов, например «героический поступок, совершенный иностранным гражданином для предотвращения террористического акта».

Заключительная часть посвящена «истории отношений России и стран Центральной Азии».

Там говорится, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю». Авторы материалов подчеркивают, что «русскими были основаны крепости, которые впоследствии стали крупными городами Центральной Азии». А «вхождение среднеазиатских земель в XIX веке в Российскую империю хорошо повлияло на развитие экономики Центральной Азии». Во времена Советского Союза «связь наших регионов только крепла», поскольку «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться», утверждает ФАДН: «Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик». Авторы лекции призывают: «Нельзя забывать нашу общую историю, наши победы и поражения. Мы бок о бок сражались и победили в борьбе с такой страшной мировой угрозой, как нацизм. Если мы сможем сохранить эту связь, то сможем стать еще сильнее».

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразы «Ас-саляму алейкум, уважаемые браться и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». Содержание роликов в значительной степени совпадает с содержанием лекционных материалов.

Представители ФАДН сообщили “Ъ”, что дальнейшей реализацией курса займутся региональные органы власти, «ответственные за осуществление мер в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан».

Например, в Краснодарском крае это департамент внутренней политики администрации региона, а в Омской области — отдел трудовой миграции местного минтруда. Планируется, что регионы приступят к внедрению курса до 10 сентября 2024 года. Однако в законодательстве пока нет требования для мигрантов обязательно проходить такой курс.

Директор межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений «ПСП-фонд» Борис Панич рассказал “Ъ”, что у регионов давно был запрос на расширение методической поддержки со стороны ФАДН и создание типового адаптационного курса для иностранцев, который даст специалистам «готовый инструментарий». «Конечно, идеальных информационных материалов не существует, но важнее сам факт появления такого стандартного базового курса»,— говорит господин Панич.

Однако практическая реализация курса вызывает у эксперта ряд вопросов. По его словам, в регионах отсутствуют структуры и специалисты, которые могли бы в широком масштабе проводить такие занятия с мигрантами.

Не хватает также механизмов и площадок, которые позволили бы собирать большое число мигрантов для прослушивания адаптационной лекции: «Ни работодатели, ни миграционные центры, как правило, не заинтересованы в проведении таких занятий на своей территории, а закон не обязывает их быть частью адаптационных механизмов». Господин Панич добавляет, что за 70 минут «практически невозможно» донести до человека такой объем информации. «Собрать мигрантов даже на столь короткое время, а тем более на цикл лекций, практически нереально»,— признает он.

По мнению эксперта, прохождение адаптационного курса необходимо сделать обязательным условием для получения разрешения на трудоустройство и длительное проживание в России. Он предлагает ввести для этого отдельный экзамен. «Это обеспечит реальный эффект, в отличие от нынешней ситуации, когда регионы будут отчитываться только количеством, реальным или искусственным, иностранных граждан, прослушавших адаптационную лекцию»,— уверен Борис Панич.

Эмилия Габдуллина, Александр Черных